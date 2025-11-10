“Ozanköy’de yeni köy parkı projesinin yapımına başladık”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ozanköy’de yeni köy parkı projesinin yapımına başlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Şenkul, “Ozanköyümüzün en önemli eksiklerinden biri olan köy parkı projemize hayırlısıyla başladık. İçerisinde küçük Roma’mız anısına yapılacak çocuk parkının yanısıra, yürüyüş alanları, kafeteryası ve çeşitli spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak olan Ozanköy Park projemizi bahar aylarında bitirip kullanıma açmayı hedefliyoruz. Hayırlısı olsun Ozanköy. Hayırlısı olsun Girne…” ifadelerine yer verdi.