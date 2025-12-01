Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Asım Akansoy gerçekleşen kurultay sonrası açıklama yaptı.

Akansoy, “Kurultayımızda oy birliğiyle alınan kararların ortaya koyduğu ortak irade, bundan sonraki yol haritamızın temelidir. Bu kararların eksiksiz biçimde uygulanması, partimizin geleceği açısından zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Herkese merhabalar,

Dün gerçekleştirilen Kurultayımızda Başkanlığa seçilen sevgili arkadaşımız Sıla Usar İncirli’yi bir kez daha içtenlikle kutluyor, başarılar diliyorum.

Hem İlçelerde hem de Kurultay günü yaptığım konuşmalarda altını çizdiğim görüşler ve siyasal vizyon; ilkelerimiz doğrultusunda partimizde yürütülmesi gereken çalışmaları, Kuzey Kıbrıs’ta demokratik, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışının hayata geçmesini ve kalıcı barış perspektifinin güçlenmesini hedefliyordu.

Kurultayımızda oy birliğiyle alınan kararların ortaya koyduğu ortak irade, bundan sonraki yol haritamızın temelidir. Bu kararların eksiksiz biçimde uygulanması, partimizin geleceği açısından zorunluluktur.

Önümüzdeki dönemde hem Kurultay kararlarımızın hem de ortaya koyduğum vizyonun partimizde somut adımlara dönüşmesi için çalışacağım. Bu doğrultuda partimizin kurumsal kapasitesini artırmak, karar alma mekanizmalarını tabana yaymak ve topluma güven veren bir siyasal hat oluşturmak için üzerime düşen tüm sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğim.

Kurultayımıza katılarak iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla.”