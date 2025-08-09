"Olumlu sonuç çıkmazsa 12 Ağustos’ta süresiz grev başlıyor"

Koop Sen, Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’nin iştiraklerinden Koop Süt, Binboğa Yem Kooperatifi ve Zirai Levazım Kooperatifi çalışanlarının 10 gündür ödenmeyen Temmuz ayı maaşlarının ödenmesi konusunda bugün Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sendika tarafından yazılı yapılan açıklamada, bakanlık tarafının sendikaya 11 Ağustos Pazartesi mesai bitimine kadar yanıt verme süresi talep ettiğini belirtti.

Koop Sen, daha önce 11 Ağustos Pazartesi sabahı başlayacağını duyurduğu süresiz grevi 12 Ağustos Salı gününe ertelediğini ve toplantıdan olumlu sonuç çıkmaması halinde 12 Ağustos Salı sabahından itibaren her üç işletmede süresiz greve gidileceğini duyurdu.