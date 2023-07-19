“Olgun’un istifası değişime dair ipucu”

İngiliz “the Guardian” gazetesi, Türkiye’nin AB ile yakınlaşmaya yönelik çalışmalarının, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler konusunda bir fırsat penceresi açabileceğine yönelik bir makale yayımladı.

Gazetenin Diplomasi Editörü Patrick Wintour imzasını taşıyan haberde, YENİDÜZEN’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs müzakerelerine başlamak için ‘tanınma’ şartını kaldırdıklarını açıkladı, 1 ay sonra görevden ayrıldı” yönündeki haberiyle kamuoyuna duyurduğu olayı “değişime dair ipucu” olarak niteledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden diplomatların, federal bir çözüme ulaşabilmek adına, BM ve AB’den elçiler atanması önerisiyle görüşmeleri canlandırmayı amaçladığını yazan gazete, “Türkiye'nin son dönemde özellikle vizesiz seyahat ve gümrük birliği olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerini müzakere etmeye yönelik ilgisi nedeniyle Kıbrıs müzakereleri konusunda küçük bir diplomatik fırsat penceresi açılmış olabilir” yorumunu yaptı.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos’un, süreci yeniden başlatmayı umduğunu yazan gazete, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine ilişkin müzakereleri yeniden başlatma arzusunun, Kıbrıs için bir avantaj olabileceğini öne sürdü.

Gazete, Haziran ayındaki son AB Konseyi’nin, "müzakerelerin hızla yeniden başlatılması" çağrısında bulunduğunu anımsatarak, Rusya ile batı arasında her zaman dengeleyici bir rol oynamış olan Erdoğan'ın yeniden seçilmeyi garantiledikten sonra ABD’ye yönelebileceğine ve bunun Kıbrıs sorununa olumlu yönde etkisi olabileceğine yönelik işaretler olduğunu bildirdi.

Erdoğan’ın, İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik vetosunu kaldırdığını, ABD Senatosunun Türkiye'ye F-16 jetleri tedarik etmeye istekli olduğuna dair Washington'dan onay bekliyor gibi göründüğünü yazan Guardian haberinde, “Jetlerin satışı Biden yönetimi tarafından destekleniyor ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in onayını gerektiriyor. Türkiye'nin, sadece İsveç ve NATO'yu değil, Kıbrıs'ı da etkileyen ayrıntılı bir koreografi yaratarak, Yunan adalarının uçuşlarına devam etmek için F-16'ları kullanmayacağına dair yazılı taahhütler istiyor” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, Kıbrıs'ın kuzeyinin bağımsız bir ülke olarak tanınmasını istediğini anımsatan gazete, YENİDÜZEN’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı “Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs müzakerelerine başlamak için ‘tanınma’ şartını kaldırdıklarını açıkladı, 1 ay sonra görevden ayrıldı” yönündeki haberiyle kamuoyuna duyurduğu olayı “değişime dair ipucu” olarak niteledi.