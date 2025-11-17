“Okula dönüş tarihimizi açıklamanız için iki gününüz var”

Lefke’nin yüzyıllara dayanan eğitim birikimine rağmen, İstiklal İlkokulu’nun 14 aydır konteynerlerde eğitim vermeye mecbur bırakılması tepkileri büyüttü.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okul önünde yaptığı açıklamada, “Bu okula ne zaman döneceğimizi bilmek istiyoruz, belirsizlik istemiyoruz” diyerek Eğitim Bakanlığı’na iki günlük süre tanıdı.

Açıklamaya Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, okul aile birliği temsilcileri ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

500 yıllık eğitim birikiminin geldiği nokta: konteyner sınıflar

Maviş, Lefke’nin eğitime dün başlamadığını hatırlatarak, 1580’de faaliyete geçen Piri Paşa Sıbyan Okulu ve Medresesi’nden bugüne uzanan yaklaşık 500 yıllık bir eğitim kültürünün bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki okul binalarının tarihsel süreçte farklı dönemlerde eklendiğini belirten Maviş, özellikle 1953’te CMC’nin bölgede etkin olduğu yıllarda binanın sol kanadının yapıldığını aktardı. Ancak 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan incelemelerde Lefke İstiklal İlkokulu’nun deprem fizibilite raporlarında ilk sırada çıktığını, bu raporun da 427 gün önce açıklandığını vurguladı.

“Konteynerler eğitim ortamı değil”

Öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık 14 aydır konteynerlerde eğitim gördüğünü hatırlatan Maviş, bu koşulların hem pedagojik hem de fiziksel açıdan ciddi sorunlar içerdiğini dile getirdi:

“Doğal ışığın az olduğu, yağmurda sesin gürültüye dönüştüğü, elektrik kesildiğinde soğuğa ya da sıcağa maruz kaldığımız bir ortamda eğitim vermek çok zordur. Buna rağmen mecbur bırakıldığımız için girdik. Ancak çocukların oyun alanlarının konteynerlerle kapatılması ve 14 ay boyunca hiçbir adım atılmaması kabul edilemez.”

Okulun düzeltilebilmesi için gerekli işlemlerin Anıtlar Yüksek Kurulu’nun iznine tabi olduğunu söyleyen Maviş, raporun ne aşamada olduğuna dair kamuoyunun hiçbir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

“Bu belirsizlik kimsenin hakkı değil”

“Biz bu okula ne zaman döneceğimizi merak ediyoruz” diyen Maviş, aileler, belediye ve sivil toplumla birlikte ortak hareket ettiklerini belirtti.

Eğitim Bakanlığı’na iki gün süre verdiklerini açıklayan Maviş, şu uyarıda bulundu:

“İki gün içinde yol haritası açıklanmazsa, Çarşamba günü Lefke İstiklal İlkokulu’nda tam gün grev yapacağız. Lise ile birlikte, okul aile birlikleri ve öğretmenlerle birlikte, Deprem Komitesi toplantısı sırasında Başbakanlık önünde olacağız.”

Maviş, ailelerin ve öğretmenlerin komiteden bilgi alma hakkı olduğunu, okula dönüş tarihinin net bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı.

36 okulun raporu hâlâ açıklanmadı

Maviş, ülke genelinde 128 okulda tarama yapıldığını, bunların 92’sinin raporunun komisyona sunulduğunu, 36 okulun raporunun ise hâlâ bilinmediğini söyledi. Güçlendirme kararı verilen 68 okulun yalnızca 32’sinin tamamlandığını aktaran Maviş, Lefke ve Güzelyurt bölgesinde raporlanan yaklaşık 10 okulda da çalışmaların bitmediğini ifade etti.

“Eğer bu bölgeyi ilçe yaptıysanız, kaymakamlık açtıysanız, vekil verdiyseniz, okul da vereceksiniz. Bu okul Lefkoşa’daki herhangi bir okuldan daha değersiz değildir” diyerek sözlerini tamamladı