“Öğretmenlerin sesi bastırılmak isteniyor, bu toplumun susturulma girişimidir”

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) yürüttüğü eylem ve grev kararına destek açıklaması yaptı. Sendika, öğretmenlerin direnişini “onurlu bir mücadele” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ortaya koyduğu onurlu direnişi yürekten selamlıyoruz. Öğretmenlerimizin haklı mücadelesi, bu ülkenin geleceğine ve laik, demokratik değerlere sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergesidir.” denildi.

Basın Emekçileri Sendikası, öğretmenlerin sesinin bastırılmaya çalışılmasının toplumun da susturulmak istendiğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Baskıya, itibarsızlaştırmaya ve eğitimin değersizleştirilmesine karşı durmak her yurttaşın ortak sorumluluğudur. Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimiz, karanlığa karşı direnişin de ön saflarında yer alıyor. Eğitime sahip çıkmak, toplumsal gelişime sahip çıkmaktır.” ifadelerine yer verdi.

Açıklama, “Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın grev ve eylem kararını selamlıyor; öğretmenlerimizin hak, adalet ve özgürlük mücadelesinde yan yana ve omuz omuza olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.” denildi.