Öğretmenler dayatmalara karşı sokağa indi

UBP-YDP-DP Hükümetinin grevlere katılan 34 öğretmen hakkında soruşturma başlatma girişimi, öğretmenlerin tepkisine yol açtı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tüm okullarda grev kararı alarak Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık’a yürüdü.

Yürüyüşte öğretmenler, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Birlik, mücadele, dayanışma” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

“AKP elini yakamızdan çek”

Ardından TC Elçiliği önüne yürüyen öğretmenler, elçilik önüne siyah çelenk bırakarak “AKP elini yakamızdan çek” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, elçilik önünde yaptığı konuşmada, “AKP’nin baskıları yeter artık. Bu toplumun üzerinden ellerini çekmeleri lazım. Bu öğretmen tüm dayatmalara rağmen direnmeye devam edecektir, bunu bilsinler.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, “Kıbrıs Türk toplumu kendi iradesine sahip çıkmak için yıllardır mücadele ediyor. Bu toplumun kültürüne, siyasetine, demokrasisine müdahale etmekten vazgeçmelidir. Bunu öğretmen kabul etmez. Çekin ellerinizi toplumun üzerinden sayın elçi.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ: RECEP DAL