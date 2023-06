Noyanlar Şirketler Grubu’ndan yaza oldukça iddialı bir merhaba

Noyanlar Şirketler Grubu Satış Müdürü Özder Özbulut ile yapılan görüşmede uzun yıllardır İskele ve Gazimağusa bölgesinde faaliyet yürüten ve bu yıl da adanın farklı lokasyonlarında yatırım ve inşaat yapmaya başlayan Noyanlar Şirketler Grubu’nun inşaat sektöründe 50 Yıllık tecrübesi ile 2023 yılına iddialı bir giriş yaparak girdiğini; bu başarı grafiğini yıl ortasından itibaren daha da üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

“Noyanlar, çağdaş ve çevreye duyarlı yaşam alanlarına, aktivite merkezlerinden kaliteli inşaat ve havuzlarına kadar tamamlanan projelerini müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşterilerine teslim ediyor”

Noyanlar Şirketler Grubu Satış Müdürü Özbulut bugüne kadar huzur veren binlerce yuva olan evin müşterilere teslim edilmesinden dolayı yaşanan memnuniyet ve müşteri mutluluğundan dolayı şirket olarak onur duyduklarını; 6 ay içerisinde 1228 dairenin müşterilere teslim edildiğini ve yeni teslimlerin de ev sahipleri ile buluşmaya başladığını belirtti.

Noyanlar Şirketler Grubu’nun vizyonunun tüm müşterilerine bir aile sıcaklığı ile kaliteli yaşam alanları ve bir yuva sunarken, mutlu ve güler yüzlü insanların sayısını artırmak olduğu belirtilerek kısa zaman önce muhteşem bir lansmanla yatırımcı ve müşterilerin beğenisine sunulan İskele bölgesindeki yeni projesi Ocean Life Residence ve Geçitkale bölgesindeki Olea Residence projelerinin de bu vizyonun bir yansıması olduğu belirtildi.

Şuan Noyanlar Şirketler Grubu ve ortaklarının satışta olan diğer 25 projesi ise şöyle :

MİRACLE Villa and Residence İskele, SEA BREEZE residence İskele Long Beach, BELLAGİO İskele Long Beach, RİVER SİDE LİFE RESİDENCE İskele Long Beach, PARK RESİDENCE İskele Long Beach, ROYAL SUN ELİTE RESİDENCE İskele Long Beach, AURALUX Yeniboğaziçi, TERRA LIFE İskele, TERRA GARDEN İskele Bahçeler, NEO RESIDENCE Salamis bölgesi,

SEALİFE RESİDENCE, ROYAL SUN RESİDENCE, ROYAL LİFE RESİDENCE, ROYAL POİNT APT. (yeni açılacak), LONG BEACH PARK RESİDENCE, SEA PEARL RESİDENCE, , ANGEL TOWERS RESİDENCE, CİTY LİFE 2 APT (yeni açılacak), İSKELE YAŞAM APARTMANLARI B7, İSKELE YAŞAM APARTMANLARI B8, SEAVİEW 5 APT., THE BLUE RESİDENCE, FOUR SEASONS LİFE RESİDENCE 1, FOUR SEASONS LİFE RESİDENCE 2, FOUR SEASONS LİFE RESİDENCE 3. ve yakında İskele Boğaz bölgesinde denize sıfır sürpriz ve muhteşem bir proje olan SOLMARİS VİLLALARI müşterilerin beğenisine sunulacak.