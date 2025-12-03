Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk İzci Örgütü Derneği heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk İzci Örgütü Derneği Başkanı Umure Örs ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede Nilden Bektaş Erhürman, dernek başkanı ve beraberindeki heyetle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nilden Bektaş Erhürman görüşmede derneğin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kıbrıs Türk İzci Örgütü Derneği Başkanı Umure Örs de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneğin vizyon ve misyonu hakkında bilgi sundu.