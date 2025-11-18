Nilden Bektaş Erhürman, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi

Nilden Bektaş Erhürman, Emel Kişi başkanlığındaki Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Yönetim Kurulu ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.

Erhürman, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kooperatifin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve değerli işler yaptıklarını dile getirdi. Erhürman, kooperatifin aynı anda birçok çalışma yaptığını belirterek, “Kadının emeğini ekonomik güce dönüştürüyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz. Kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Kadını sosyal olarak hayata katıyorsunuz. Aynı anda birçok şey yapıyorsunuz ama bana göre en önemlisi kadınlar arasında dayanışmayı sağlıyorsunuz” dedi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak yapılabilecek tüm iş birliklerine açık olduklarına işaret etti.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi de yaptığı konuşmada, Nilden Bektaş Erhürman’ın kendilerini kabul etmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. 2 yıldan fazla bir süredir gönüllülük bazında yürüttükleri çalışmalar hakkında Erhürman’a bilgi veren Emel Kişi, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve münferit kişilerin her zaman destek olduğunu ve özellikle diğer kadın kooperatiflerle iş birliği içinde proje ürettiklerini söyledi.

Kişi, 2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edildiğini, bu yönde ülkemizde de birlikte etkinlik yapılmasını ve kadın kooperatifçiliği yönünde farkındalık kazandırılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.