Nilden Bektaş Erhürman, Emine Erdoğan’la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ilk resmi ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi. Nilden Bektaş Erhürman da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti.
