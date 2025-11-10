Nikolas Sarkozy hakkında tahliye kararı

Yolsuzluk suçlamasıyla hapse giren eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Libya davasında hapisle cezalandırılmıştı

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Söz konusu davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Sarkozy, cezaevinde geçirdiği 20 günün sonrasında bugün hakim karşısına çıktı.