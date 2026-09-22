Najwa Karam, Merit Royal Diamond’da sahne aldı

Lübnanlı sanatçı Najwa Karam, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond Otel’de konser verdi.

Yaklaşık iki bin kişinin takip ettiği konserde Karam, sevilen şarkılarının yanı sıra yeni çalışması “Shta’tellak”ı da seslendirdi.

Sahneye “Ya Marhaba Ya Lal” adlı şarkısıyla çıkan Karam, yaklaşık iki saat boyunca performans sergiledi.

Konser sırasında romantik parçalarına da yer veren sanatçı, hareketli şarkılarıyla izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Najwa Karam, konser sırasında Merit Royal Diamond’da hayranlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam hep birlikte çok güzel ve keyifli anlar yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Karam, konserin sonunda izleyicilerin alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.