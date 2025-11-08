“Mutfakta kendimi daha mutlu hissediyorum”

Levent ÖZDAĞ

Mekânın ismini Kraliçe Kokoreç koyan Özyazgan sakatat lezzetlerini müşterine sunuyor. Kokoreç, şırdan, kelle paça, köfte ekmek, midye gibi lezzetleri mekanında bulunduran “Kraliçe” 6 ay Girne’de 6 aydır da Lefkoşa’da hizmet veriyor.

Güzellik sektöründen mutfağa uzanan bir yolculuk…

Yaklaşık bir yıldır gastronomi sektöründe yer alan Gülden, meslek değişikliğinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalıştığını belirten Özyazgan, “Yordu beni o sektör ve değiştirmeye karar verdim. İlk olarak Girne’de açtığım mekanı şimdi Lefkoşa’da sürdürüyorum. Mutfakta daha mutlu hissettiğim için bu sektöre yöneldim,” diyor.

“Ev yemeklerinden Şırdana…”

Başlangıçta ev yemekleriyle sektöre adım atan “Kraliçe”, arkadaşlarının tavsiyesiyle menüsünü genişletmiş:

“Önceleri ev yemekleri olarak başladığım sektörde, arkadaşımız tavsiyesiyle şırdan, kokoreç yapmaya başladım. Hızlandırılmış kurs şeklinde çalıştım ve şu anda 30 yıllık ustalar gibi üretiyorum.”

“Kıbrıs’ta olmayan lezzetleri yapıyorum”

Aslen Adanalı olduğunu belirten işletmeci, memleketinin meşhur lezzetlerini Kıbrıs’ın kuzeyine taşıyor:

“Kıbrıs’ta olmayan ürünleri yapıyorum. Sevdiğim için bu ürünleri yapmaya karar verdim. Kıbrıslı ya da farklı ülkelerden gelen herkes müşterimdir. Denemek, tatmak isteyenler oluyor. Az da olsa turistler de gelip denemek istiyor. Özellikle Şırdanı denemek isteyen çok oluyor.”

“Kaliteli ürün bulmak zor”

Lezzetin sırrının kaliteli ham maddede olduğunu söyleyen Özyazgan, bu konuda yaşadığı zorluklara da dikkat çekiyor:

“Diğer restoranlara göre daha zor ham madde sorunum oluyor. Bazı zamanlarda kaliteli ürünü bulmakta zorlanıyorum. Tedarik ettiğim bir yer var, oradan ürünleri getiriyorum. Çünkü ürün bulmak, özellikle kaliteli ürün bulmak çok zordur.”

“Tek İsteğim, alanın üstünün kapatılması”

Kış mevsimine yaklaşırken işletme alanında yaşanan fiziki koşulların kendisini endişelendirdiğini dile getiriyor:

“Genel olarak işlerim iyi gidiyor ama tek isteğim parkın bu bölümünün üstü kapalı olması. Kış aylarına giriyoruz, yağmur yağdığında ne olacak hiç bilmiyorum. Yetkililerden ricam bu kısmı kapalı yapmaları. Proje düşünüldü ama 6 aydır bir türlü olmadı. Eğer olursa insanlar için de güzel olur.”

“Müşterilerim sürprizlere hazır olsun”

Paket servisi olmadığını, bunun yerine müşterileriyle yüz yüze temas etmenin kendisini mutlu ettiğini söylüyor:

“Paket servisim yoktur, şartlardan dolayı. Bir de gelip burada yediklerinde insanların duygularını görüyorum ve bu beni mutlu ediyor. İlerisi için müşterilerim sürprizlere hazır olsun.”