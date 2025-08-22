Müsteşardan emekçilere ve basına skandal tavır

Recep DAL

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinde dokuz gün önce başlattığı grev, Başbakanlık’taki görüşme sonrası sona erdi. Emekçiler, tasarruf adı altında dayatılmaya çalışılan 8 maddelik protokolü ve 44 çalışanın işten çıkarılma girişimini geri püskürttü. Ancak güne damgasını vuran olay, Başbakanlık önünde yaşandı.

Başbakanlık Müsteşarı Güçlüsoy, gerginlik çıkardı

Koop-Sen’de örgütlü emekçiler, sabah saatlerinde Başbakanlık önünde mücadelelerinin simgesi olarak ateş yaktı. Bu sırada mesaiye gelen Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, emekçilerle tartışmaya girdi.

Basına skandal müdahale girişimi

Güçlüsoy, tartışmasının ardından ise gerginliği kayda almak isteyen basın mensubunun telefonunu zorla almaya çalıştı. Kamu görevlisinin, hem emekçilerle hem de basınla karşı karşıya gelmesi büyük tepki çekti.

Koop-Gaz çalışanı İsmail Mıstıkoğlu:

“Güçlüsoy önce sözünde dursun”

Olayı YENİDÜZEN’e anlatan Koop-Gaz çalışanı İsmail Mıstıkoğlu, şunları söyledi:

“Daha önce Güçlüsoy’dan randevu istemiştik, ayarlayacağını söylemesine rağmen sözünü tutmadı. Biz de mücadele ateşimizi yaktık. Geldiğinde söndürmemizi istedi, ben de ‘söndürmeyeceğiz’ dedim. Sinirlenip üstümüze yürüdü. Ben de ‘önce sen sözünde dur’ dedim. Gerginlik böyle başladı.”

Çözmesi gerekirken krizi büyüttü

Emekçilerin hak arayışıyla yürüttüğü mücadelenin kazanımla sonuçlandığı gün, Başbakanlık Müsteşarı’nın hem çalışanlara hem de basın mensubuna yönelik bu tavrı, “sorun çözmesi gereken makamın krizi büyüttüğü” yorumlarını beraberinde getirdi.