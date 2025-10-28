CTP Milletvekili Fikri Toros, Cumhurbaşkanlığı seçiminin halkın değişim ve umut mesajı verdiğini belirterek Tufan Erhürman’ın seçilmesinin çözüm siyasetine dönüş anlamına geldiğini söyledi.

Toros, hükümete erken seçim çağrısı yaparak halkın artık uzlaşıcı ve adaletli bir yönetim istediğini vurguladı.

Toros, yeni yasama yılının ülke, demokrasi ve halk için verimli geçmesi temennisinde bulunarak, “19 Ekim seçimleri sadece bir lider tercihi değil, bir yönetim anlayışının halk tarafından sorgulanması olmuştur. Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, Kıbrıs sorununda yeniden sonuç odaklı bir müzakere sürecine dönüş çağrısıdır.” dedi.

Çözümsüzlüğün sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Toros, “Siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal bir ortaklık temelinde yürütülecek müzakere süreciyle hem barış hem de ekonomik refah sağlanabilir.” ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz’deki enerji iş birliği ve deniz yetki alanlarının netleştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirten Toros, Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa güvenliği için de şart olduğunu dile getirdi.

Toros, seçim sonuçlarının halkın hükümete yönelik güvensizliğini açıkça gösterdiğini ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkı, kutuplaştıran değil birleştiren bir liderlik istedi. Barışçıl, adaletli, uzlaşıcı bir yönetim anlayışına yöneldi. Bu irade Sayın Erhürman’ın şahsında vücut bulmuştur.” dedi.

Seçimin bir siyasi zaferin ötesinde, Kıbrıs Türk halkının yeniden özgüven kazanması anlamına geldiğini söyleyen Toros, “Halk kendi kaderine sahip çıkmış, yönünü yeniden çözüm siyasetine ve demokrasiye çevirmiştir.” ifadesini kullandı.

Toros, hükümete erken seçim çağrısında bulunarak, “Halkın iradesine sahip bir yönetim kalmadı. Meşruiyetini yitirmiş bir hükümet ülkeyi daha fazla yönetemez. Ülkeye yeniden güven kazandıracak tek demokratik yol erken genel seçimdir.” dedi.

Toros, “Bu halk korku değil umut, gerilim değil istikrar istiyor. Erken seçimle yenilenecek Meclis, o umudu yeniden inşa etmekle yükümlüdür.” diye konuştu.