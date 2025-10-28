Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, seçim yasaklarının yürürlükte olduğu dönemde 40 geçici öğretmenin tamamen siyasi saiklerle ilkokullara görevlendirilmesine tepki gösterdi. UBP-DP-YDP Hükümeti’ne yüklenen Maviş, “Meşruiyetini yitiren hükümet eğitime zarar veriyor. Bu atamalar hem hukuken hem vicdanen kabul edilemez” dedi.

Maviş, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79. maddesini hatırlatarak, seçim yasakları sürecinde yalnızca “öngörülemeyen ve elzem ihtiyaçlar” için Yüksek Seçim Kurulu’ndan izin alınarak atama yapılabileceğini belirtti. “Söz konusu 40 atamanın ne gerekçesi açıklanmıştır, ne de herhangi bir okulda bu kadroların elzem olduğu ortaya konmuştur. Bu durum açıkça seçim yasaklarının ihlalidir” ifadelerini kullandı.

“Zarar eğitime olmuştur”

KTÖS Genel Sekreteri, söz konusu siyasi atamaların eğitim düzenini altüst ettiğini vurguladı:

“İhtiyaç temelli düşünülmediğinden okullar arası eşitsizlikler ortaya çıkmıştır. Bazı okullar, kadro fazlası öğretmenlere ders yaratabilmek için haftalık programlarını defalarca değiştirmek zorunda kalmıştır. Eğitim düzeni altüst edilmiş, çocuklarımızın öğrenme süreçleri günübirlik siyasi hesaplara kurban edilmiştir.”

“Liyakat değil, siyasi sadakat tercih ediliyor”

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın mevcut öğretmen ihtiyacını göz ardı ettiğini belirterek, “Bugün okullarımızda en az 18 rehber öğretmen ve 22 özel eğitim öğretmeni elzemdir. Buna rağmen sınavda başarılı olup sırada bekleyen 176 rehber öğretmeni ve 53 özel eğitim öğretmeni yok sayılmaktadır,” dedi. “Neden? Çünkü bu hükümet liyakati değil, siyasi sadakati tercih etmektedir,” diye ekledi.

“Toplumu daha fazla yormayın”

UBP-DP-YDP Hükümeti'ni istifaya çağıran Maviş, şu ifadeleri kullandı: “Adı ‘Eğitim Bakanlığı’ ama gailesi eğitim olmayan bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Bu anlayış kamusal eğitimin temelini sarsmakta, çocuklarımızın hakkını, öğretmenlerimizin emeğini ve toplumun güvenini hiçe saymaktadır. Bu hükümetin artık ne meşruiyeti kalmıştır ne de istifa edecek cesareti! Toplumu daha fazla yormayın, ülkenin geleceğiyle oynamayı bırakın. Erdemli olun, erken seçime giderek toplumun önünü açın.”