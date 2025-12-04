Mesarya Belediyesi  yaya ve araç güvenliği için saha çalışmalarını sürdürüyor

Mesarya Belediyesi, bölgede yaya ve araç güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda cadde ve sokaklardaki bordür taşlarında boyama yenileme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yeni yapılan kaldırım projelerinde bordür taşları standartlara uygun şekilde boyanırken, zamanla rengi solmuş alanlarda da boyalar yenilenerek sürücülere daha net uyarı ve yönlendirme sağlanıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte hem trafik güvenliği artırılıyor hem de bölge daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mesarya Belediyesi olarak güvenli ve temiz bir çevre oluşturmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. Halkımızın güvenliği ve yaşam kalitesini yükseltmek adına bölgemizde gerekli düzenlemeleri sürdürüyoruz.”

Belediye ekiplerinin saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde de çeşitli bölgelerde devam edeceği belirtildi.