Meclis oturumu cenaze nedeniyle saat 14:00'e ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün 10:00’da başlayacak olan oturumu Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in kardeşi Akman Dinçyürek’in cenaze töreni nedeniyle saat 14:00’e ertelendi.

Saat 10.00’da toplanması planlanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in kardeşi Akman Dinçyürek’in cenaze töreni nedeniyle saat 14:00’e ertelendi.

Meclis Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına

İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:312/4/2025) ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma

Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.

