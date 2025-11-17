Meclis oturumu cenaze nedeniyle saat 14:00'e ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün 10:00’da başlayacak olan oturumu Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in kardeşi Akman Dinçyürek’in cenaze töreni nedeniyle saat 14:00’e ertelendi.
Saat 10.00’da toplanması planlanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in kardeşi Akman Dinçyürek’in cenaze töreni nedeniyle saat 14:00’e ertelendi.
Meclis Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına
İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:312/4/2025) ve Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma
Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.
