Maviş: “Öğretmenlik sadece bir meslek değil, hayata dokunmaktır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Proaktif Kıbrıs YouTube kanalına konuk olarak eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin toplumsal yönünü ve çocukların yaşamına dokunmanın önemini anlattı.

Eğitimin temel sorunu: Strateji eksikliği

Maviş, Kıbrıs’ta eğitimin uzun vadeli hedeflerden ve planlı bir vizyondan yoksun olduğunu vurguladı:

“Üzücü olan şu ki, eğitimde hali hazırda birikmiş ortak ulusal veya yerel bir hedef yok. 5 ya da 10 yıllık stratejik planlama eksikliği var. Çocuklarımıza yaptığımız yatırım, onların meslek sahibi olup olamayacaklarıyla doğrudan bağlantılıdır.”

Öğretmenlik: Meslekten öte bir sorumluluk

Genel Sekreter, öğretmenliğin özünde sabır, sorumluluk ve çocuk sevgisi bulunduğunu belirtti:

“Bir insanın öğrenmesinden, büyümesinden, gelişmesinden sorumlu olmak demektir öğretmenlik. Öğretmen sadece maaş için değil, hayatlara dokunmak için çalışır.”

Kendi deneyimlerinden örnekler veren Maviş, öğretmenlerin öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişiminde de aktif rol oynadığını vurguladı.

Motivasyonun kaynağı: Eşitlik ve adalet

Maviş, öğretmenlerin motivasyonunun büyük ölçüde adil ve eşit muamele görmekten beslendiğini söyledi:

“Öğretmen yaptığı işin fark edilmesini, değer görmesini ve ayrımcılığa uğramamasını ister. Bu, mesleki motivasyonun en temel kaynağıdır.”

Avrupa ile Kıbrıs Arasında eğitim farkı

Malta’daki eğitim sistemini inceleyen Maviş, Kuzey Kıbrıs’la karşılaştırmalı gözlemlerini paylaştı:

“Malta’da nüfusun yüzde 45’i akademik, yüzde 55’i ise sanat, spor veya meslek eğitimi alıyor. Bizde herkes yüksek lisansa kadar gitmeye çalışıyor. Oysa nitelikli iş gücü planlaması ve ara eleman ihtiyacı da aynı derecede önemlidir.”

Öğretmenlik mesleğinin cazibesi ve zorlukları

Maviş, öğretmenlik mesleğine yönelimin yalnızca ekonomik değil, sosyal haklarla da ilgili olduğunu belirtti:

“Her şeyden önce çocukları sevmek bu mesleğin en önemli koşuludur. Öğretmenlik kolay bir meslek değildir; yoğun emek, sabır ve adanmışlık gerektirir.”

Ayrıca, özel sektörde çalışan birçok kişinin kamuya veya öğretmenliğe yönelmesinin, ülkedeki çalışma koşulları ve eşitsizliklerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Çocuklara verilen değer: Sosyal ve kültürel eğitim

Maviş, okulun yalnızca akademik değil, aynı zamanda sosyal bir gelişim alanı olduğunu vurguladı:

“Çocukların spor takımlarında yer alması, kültürel etkinliklere katılması gibi deneyimler özgüvenlerini ve sosyal gelişimlerini destekler. Öğretmenin görevi sadece ders anlatmak değil, çocukların hayatına dokunmaktır.”