Maviş: “Kıbrıs Türk toplumu sandıkta demokrasi, adalet ve barış dedi”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin CTP adayı Tufan Erhürman’ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından, Dialogos ve Evrensel Gazetesi’ne konuştu.

“Temiz siyaset, toplumsal onur”

Maviş, seçimlerin yalnızca bir siyasi değişim olmadığını, aynı zamanda “temiz siyaset, toplumsal onur ve kendi kendini yönetme hakkı” arayışının bir göstergesi olduğunu vurguladı. “Halk, otoriter eğilimlere, yolsuzluğa ve demokratik süreçlere yönelik dış müdahalelere karşı net bir tavır koymuştur. Bunun yerine insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne olan inancını yeniden teyit etmiştir” dedi. Yeni Cumhurbaşkanı Erhürman’dan beklentilerini açıklayan Maviş, toplumu kucaklayan, şeffaf ve katılımcı bir liderlik talep ettiklerini belirtti. Eğitimden ekonomiye, sosyal politikalardan Kıbrıs sorununun çözüm sürecine kadar demokratik katılımın önünü açacak bir yönetim anlayışı beklediklerini söyledi. Ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği vatandaşlık hakları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki eşit haklarının korunması için somut adımlar atılmasının öncelikli beklentileri arasında olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk siyasetinde dönüm noktası”

Öte yandan, Maviş Evrensel’e yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. “Bu sonuç sadece bir siyasi değişim değil; kendi kimliğine, iradesine ve demokratik değerlere sahip çıkan bir toplumun varlık mücadelesidir” dedi. Halkın uzun süredir devam eden yozlaşma ve müdahalelere karşı rahatsızlığını sandıkta ifade ettiğini söyledi. Kıbrıs sorununa ve Türkiye–KKTC ilişkilerine etkilerini değerlendiren Maviş, “Bu sonuç, Kıbrıs Türk toplumunun barıştan, eşitlikten ve kendi kendini yönetme hakkından yana tutumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye ile ilişkilerde karşılıklı saygıya dayalı, toplumsal iradeyi yok saymayan, çağdaş ve eşit bir diyalog zemini oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Değişim iradesi tetiklendi”

Maviş, Ada’nın Türkiye üzerinden kara para, kumar ve suç ekonomisi ile anılmasının değişim iradesini tetiklediğini ve toplumsal vicdanın uyanmasıyla bu kirli düzenin sürdürülemez hâle geleceğini vurguladı. “Temiz bir yönetim, hesap verebilirlik ve kamusal yarar anlayışı artık toplumun ortak talebidir. KTÖS olarak biz de bu mücadelenin parçasıyız” dedi.

Ayrıca, MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilhak söylemlerini toplumsal iradeye saygısızlık olarak nitelendiren Maviş, halkın sandıkta gereken cevabı verdiğini belirtti. Kıbrıs Türk toplumu bir kez daha barış, birlikte yaşama ve uzlaşı kültürüne bağlılığını ortaya koymuştur. “Artık bu ruhun karşılıklı olarak da gösterilmesinin zamanı gelmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

RÖPORTAJLARIN TAMAMI:

https://dialogos.com.cy/minyma-eirinis-kai-dimokratias-apo-tis-toyrkokypriakes-syntechnies-ekpaideytikon/

https://www.evrensel.net/haber/580232/ktos-genel-sekreteri-burak-mavis-kuzey-kibris-ilhak-ve-mudahalelere-karsi-biz-buradayiz-dedi