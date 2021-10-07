Maraş’ta teller bir yıl önce aralanmıştı

Kıbrıs’ta 1974 savaşından bugüne asker kontrolünde tutulan Maraş’ın (Varosha) “ziyarete açılması” üzerinden bir yıl geçti.



“Maraş’ın envanteri çıkartılacak” sözü hayat bulmazken, Kapalı Maraş’ın yüzde üç buçukluk kısmının askeri bölge statüsünden çıkartılmasına ilişkin karar da Resmi Gazete’de ‘henüz’ yayımlanmadı.

1970’li yılların başında Akdeniz’in en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş, Avrupa’nın milyoner iş insanlarına, dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaparken, Kıbrıs’taki savaşla karanlığa bürünmüş, 43 yıl boyunca da çürümeye terk edilmişti.



Şehirde 1974’ten önce 10 bini aşkın turistik yatak kapasitesinde yedi yıldızlı tesisler dahil olmak üzere 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta sonlanan harekatla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti. Kapalı Maraş, şimdiki statüsüyle ‘Yeşil Hat’ olarak anılan tampon bölge içerisinde yer alıyor.

Maraş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde davalar sürerken, “hüzün turizmi” adıyla ziyaretler yapılıyor.

Yaz sezonunun Maraş'taki iki plaj kullanıma açıldı. Kimi binalarına isimleri söküldü, “Çay Bahçesi” olarak düzenlendi. Bilal Ağa Mescidi’nin 20 Temmuz 2021'de ibadete açıldığı duyuruldu. Anadolu Ajansı’nın verilerine göre 1 yılda 240 bin civarında yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu.

Türkiye ve “KKTC” makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Kıbrıslı Rumlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrısı yapıyor, ancak, komisyondaki müracaatlar görüşülmüyor.



‘Taşınmaz Mal Komisyonu’na bugüne kadar Kapalı Maraş’la ilgili kişi ya da şirketlerden 338 farklı müracaat dosyası var. Bu dosyaların henüz hiçbiri açılmadı.



Maraş’ın toplam 4 bin 638 dönümlük arazisinde bu müracaatlar, yarıdan fazlayı 2 bin 438 dönümü kapsıyor.



Maraş’a yönelik yeni eylemler sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Karar 550 (1984) ve Karar 789 (1992) dahil olmak üzere önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi Maraş (Varosha)’nın statüsünü yeniden teyit etti.



BM Güvenlik Konseyi’nin 11 Mayıs 1984 tarih ve 550 sayılı kararı "Maraş; 1974’teki yasal sahipleri ve sakinleri dışında yerleşime açılamaz.” diyor. Aynı kararda Maraş’ın “Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi” de kayıt altına alınıyor.