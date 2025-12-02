MAKS Projesi’nin ikinci etabı Gazimağusa’da başladı

Kuzey Kıbrıs genelinde e-devlet altyapısını güçlendirmek amacıyla belediyelerle iş birliği içerisinde sürdürülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi’nin ikinci etabı Mağusa’da başlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin bu aşamasında hane halkı verilerinin sisteme işlenerek nüfus kayıt sistemi ile entegrasyonunun hedeflendiği kaydedildi.

MAKS Projesi ile ülke genelindeki adres bilgilerinin dijital ortama aktarılması, coğrafi koordinatlarla eşleştirilmesi ve nüfus kayıt

sistemi ile entegre bir yapıya kavuşturularak güncel, güvenilir ve etkin bir adres veritabanı oluşturulması amaçlandığı ifade edilen açıklamada, daha önce yolların tabelalandırılması, bina numaratajlarının güncellenmesi ve adres bilgilerinin coğrafi veriyle eşleştirilmesine yönelik çalışmaların da hayata geçirildiği anımsatıldı.

Projenin Mağusa’da uygulanan ikinci etabında, Gazimağusa Belediyesi ekiplerinin kent genelinde tüm haneleri tek tek ziyaret ederek hane halkıyla yüz yüze görüşme yapacağı, gerekli bilgiler alınarak sistem kayıtlarının güncelleneceği ve verilerin nüfus kayıt sistemi ile birebir eşleştirileceği belirtildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, hane halkından alınacak güncel verilerle Mağusa için daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir adres altyapısının oluşturulacağını vurgulayarak, vatandaşların belediye ekipleriyle iş birliği yapmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Uluçay, MAKS Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların kentin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, sürecin planlı ve programlı şekilde devam edeceğini söyledi.