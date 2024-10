Limasol’da hem duygusal hem de heyecan dolu kapanış

Murat OBENLER/LİMASOL

Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması olan ve bu yıl 14.kez organize edilen Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali , 18 Ekim Cuma gecesi Rialto Tiyatrosu’nun açık alanında yer alan müthiş törenle kapandı. Festival için adaya gelen yönetmenler, adadan birçok kısa filmci, oyuncu, sektör profesyonelleri ve sinemaseveri buluşturan kapanış töreni yine büyük bir heyecana sahne oldu. Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen Kıbrısın en büyük kısa film buluşmasında kapanış törenini Uluslararası Yarışma küratörlüğü ve Festival Sanat Yönetmenleri Alexia Roider ve Ioakim Mylonas sundu. Son geceki film gösterimlerinin ardından gerçekleşen ödül töreninde kazananları Agron Domi(Tiran Uluslararası Film Festivali kurucusu ve başkanı) başkanlığındaki uluslararası jüri üyeleri açıkladı.



Meray Diner, Pembe Ay adlı kısa filmi ile ödüle uzandı

Ulusal Yarışmada Marios Mettis'in yönettiği Tsikitigklon the Fairy and the Man, En İyi Film(1.’lik Ödülü) seçilirken yaşamını İskoçya’da sürdüren Yönetmen Meray Diner, Pembe Ay filmi ile ulusal yarışmadaki En İyi Filme verilen 2.lik ödülünü kazandı. Sylvia Nicolaides ve Nicolas İoardanou çifti de yönettikleri Requem in Salt adlı belgeselleri ile En iyi yönetmen ödülüne layık görüldüler.Uluslararası Yarışmada En İyi Film 1.’lik Ödülü Dreams like Paper Boats ile Haiti’den Samuel Suffren’e gitti



Diner: “Komşu ülkelerimizde hemen şimdi ateşkes talep edip, her yerde savaşa son diyorum”

Meray Diner ödül konuşmasında, “Bütün aileme, babama ve Maria’ya hepimizin aslında ortak olan hikayelerimizi anlatmalarına izin verdikleri ve beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Bu zor zamanlarda bütün Kıbrıslılar olarak barış çabalarımızı devam ettirip, tek Kıbrıs olarak birleşip, bütün dünyadaki politik baskılara ve baskıcı sistemlere karşı dayanışma yapmamız gerekiyor. O yüzden komşu ülkelerimizde hemen şimdi ateşkes talep edip, her yerde savaşa son diyoruz.” Dedi.



Kassianidou: “Çok iyi bir festivali geride bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkürler”

Yetkililer ve Sponsorların da ödülleri takdim ettiği gecede Kültür Bakan Yardımcısı Lina Kassianidou

ise kısa bir konuşma yaparak yarışma gösterimleri, TSFM ve paralel gösterimleri ile oldukça başarılı geçen, sinemaseverleri ve sinema üreticilerini ve sektör temsilcilerini heyecanlandıran bir festivali daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek tüm kazananları kutladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Ulusal Yarışma

En İyi Kıbrıslı Kısa Film (1.lik Ödülü): Tsikitigklon the Fairy and the Man(yön: Marios Mettis)

En İyi Kıbrıslı Kısa Film (2.lik Ödülü): Pink Moon-Pembe Ay (yönt: Meray Diner)

En İyi Performans Ödülü: Marios Ioannou (Tsikitigklon the Fairy and the Man)

“Dinos Katsouridis” En İyi Yönetmen Ödülü: Sylvia Nicolaides-Nicolas Iordanou (Requiem in Salt)

En İyi Sinematografi Ödülü: Christos Zeniou (Pakistani)

Onur Ödülü: Underground (yön:Yiannis Christoforou)



Uluslararası Yarışma

2025 Avrupa Film Ödülleri Adayı: Looking she said I forget(yön: Naomi Pacifique)

En İyi Film 1.’lik Ödülü: Dreams like Paper Boats (Yön:Samuel Suffren/Haiti)

En İyi Yönetmen: Moara Passoni(Filmi My Mother is a Cow/ Brezilya)

En İyi Film 2.’lik Ödülü: Pena’s Special Hauling(Yön: Anssi Kasitonni/Finlandiya)

En İyi Belgesel Ödülü: White Cloud (Yön:Emmanuel Van Der Auwera/ Belçika)

Onur Ödülü: A beautiful excuse for a deadly sin (Yön: Hashim Sharaf/ Bahreyn).

Onur Ödülü: A Summer’s End Poem (Yön:Lam Can-zhao/Çin-İsviçre)

Onur Ödülü(Belgesel): My Father (Yön: Pegan Ahangarani /Çekya)

Amaze Me-En İyi Müzik Videosu Ödülü: Jump Cut (yön:Winston Hacking)