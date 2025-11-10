Limasol’da cinayet…

Victory Osarumen Thompson (30) isimli Nijeryalı kadının dün sabah Limasol’da kaldığı apartman dairesinde darp edilerek öldürüldüğü bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Nijeryalı kadının cansız bedeninde darp izlerine rastlandığı ve konuyla ilgisi görülen, ev arkadaşı 3 Nijeryalı kadının tutuklandığını bildirdi.

Gazeteye göre dün sabah 10.30'da ambulans personeli tarafından yapılan ihbar üzerine polis, olay yeri inceleme ve adli tabip olay yerine gitti. Thompson’un cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemede darp izleri tespit edildi. Polis, Thompson'un aynı evi paylaştığı 3 Nijeryalı kadını şüpheli olarak tutukladı. Ölüm sebebinin, yapılacak otopside belli olacağı kaydedildi.