“Liderler bir an önce işbirliği kurmalı”

Ortadoğu’da yaşanan savaşın izleri dün akşam Kıbrıs semalarında da görüldü. İran’dan İsrail’e doğru ateşlenen füzelerin Kıbrıs’tan da görülmesi, yurttaşlar arasında ciddi tedirginlik yarattı.

Kanal Sim’de yayınlanan Gün Arası programına bağlanıp Serkan Soyalan’ın sorularını yanıtlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Kıbrıslıların savaşın ne olduğunu bilen bir toplum olduğunu söylerken, savaşın acımasızlıklarını bizzat tecrübe ettiğini vurguladı.

“Kıbrıs etki altında bırakıldı”

Ortadoğu’da yaşanan savaşların merkezinin Kıbrıs’tan takriben 350 km. mesafede olduğuna dikkat çeken Toros, İran tarafından atıldığı iddia edilen füzelerin, adanın doğu sahillerinde de gözlemlendiğini söyledi. Kıbrıs’ın sadece çok yakın olması hasebiyle değil, Amerika ve diğer müttefiklerin gerek nakliye, gerekse de güvenlik amaçlı konuşlanmış olmasından dolayı olarak etki altında bırakıldığını söyleyen Toros, “Güney’de Milli Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı. O toplantıda en üst düzey bir teyakkuz ilan edildi” dedi. “Güvenlik, her iki toplum liderinin sorumluluğundadır” İki toplum liderinin bir an önce bir iletişime, işbirliğine ve dayanışmaya girmesi gerektiğini vurgulayan Toros, “Kıbrıs’ta barış, güvenlik ve istikrar her iki toplum liderinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk gereğince de bir an önce ortak işbirliği kurmaları gereklidir” dedi.