Lefkoşa’da hintkeneviri bulundu: 2 kişi tutuklandı

Polis, Lefkoşa Ortaköy’de yaptığı denetimler sırasında 3 gram hintkeneviri buldu, 2 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bültenine göre, Ortaköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimleri kapsamında yapılan devriyede park halindeki araçta şüpheli görülen W.S.W.A.S.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.K.F. de (E-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ercan’da uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’nda, dün yurt dışına çıkış yapacak olan M.Ş. (E-31), x-ray cihazından geçtiği sırada polis tarafından çantasında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.