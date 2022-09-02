Lefkoşa’da 5 polisi yaralayan zanlının 105 sabıkası olduğu ortaya çıktı!

Lefkoşa'da meydana gelen “Yaralama”, “Kasti Hasar”, “Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Polisi Darp”, “Görevinden Men”, “Sarhoşluk Rahatsızlık Uygunsuz Tavır ve Hareket” suçlarından tutuklanan zanlı M.M. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, 28 yaşındaki zanlının 30 Ağustos tarihinde, saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa'da Lala Mustafa Paşa Sokak Üzerinde, yüksek sesle bağırdığı için kendisini tutuklamaya çalışan polis memuru A.G.’ye, kesici bir aletle saldırdığını aktardı.

Zanlının, saldırdığı polis memurunun sol göğüs kısmına kesici bir alet soktuğunu, sırtının sağ kısmını ise keserek yaraladığını ifade eden polis memuru Vasvi Özbey, M.M.’nin tutuklanmaya direnmek için elinde tutmakta olduğu demirden mamül park tabelası ile vurarak RHA 4159 plakalı polis aracının sağ arka kapı camının kırılmasına sebep olup tekme atarak sağ ön çamurluğun ezilmesine neden olduğunu da aktardı.

Bu sırada, zanlının, kendisini tutuklamaya çalışan polis çavuşu C.Ö.’nün sağ göğüs altına makas soktuğunu aktaran polis, yine olay mahallindeki polis memuru M.Ş.’yi makas ile kolunu yaraladığını ve yine aynı makasla, polis memurları B.E ve E.A.’nın ellerinde kesi oluşmasına sebep olduğunu aktardı.

Polis, zanlının makul kuvvet uygulanarak etkisiz hale getirilip suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, M.M.’nin elinde tuttuğu siyah saplı 1 adet makas ve demir park levhası ayrıca 1 adet yırtık tişörtün emare olarak zapt edildiğini söyledi.

25’i benzer olmak üzere 105 sabıkası var

Polis, zanlının benzeri 25 olmak üzere toplam 105 sabıkası olduğunun altını çizip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.