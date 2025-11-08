Lefkoşa ve Mağusa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, dün 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, hareketsiz bulunan H.A.B.'nin (E-49) ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanması ardından polis tarafından üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 kâğıt parçası bulndu.

Polis tarafından uyuşturucu içerdiğine inanılan kağıtlara emare olarak el konulurken, H.A.B tutuklandı.

Öte yandan Mağusa’da ise, Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, O.K’nin (E-51) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 17 kâğıt parçası ile yetkili makamdan izinsiz 6 metal dedektör bulundurduğu tespit edildi.

Polis tarafından kağıt parçaları ve dedektörler emare olarak alınırken, O.K tutuklandı.