Lefkoşa Vakıf Anaokulu Okul Müdürü Ersun Şisik Dünya Engelliler Günü mesajı…

Lefkoşa Vakıf Anaokulu Okul Müdürü Ersun Şisik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımının hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Şişik, “nutmayalım, her birey değerlidir ve herkesin söyleyecek bir sözü, katacağı bir güzellik vardır.” ifadelerini kullandı.

Şişik’in açıklaması şu şekilde:

“Değerli velilerimiz ve sevgili çocuklarımız, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü…

Bu özel gün, hepimize bir kez daha hatırlatıyor ki; hepimiz farklıyız ve bu farklılıklar bizi özel kılıyor. Okul olarak en büyük hedefimiz, çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren empati kurmayı, herkesin ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve birlikte güçlü olduğumuzu öğrenmeleridir.

Sınıflarımızda bugün ‘birlikte olma’, ‘destek verme’ ve ‘farklılıklara saygı’ üzerine güzel paylaşımlar yapıldı. Çocuklarımızın gözlerindeki merak, soruları ve duyarlılıkları bizlere geleceğin daha kapsayıcı bir toplumla şekilleneceğini hissettirdi.

Engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımı hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda attığımız her küçük adımın, çocuklarımızın dünyasında büyük karşılık bulduğunu görüyoruz.

Bu farkındalık yolculuğunda bize destek olan tüm ailelerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim.

Unutmayalım, her birey değerlidir ve herkesin söyleyecek bir sözü, katacağı bir güzellik vardır.”