Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Sahnede Umut Yolu” yolculuğunda 45 yaşında

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), 45. kuruluş yılını kutluyor. 1980 yılında kurulan tiyatro, bugüne dek yüzlerce oyun sahneleyerek Kıbrıs Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunduğu Belediye tarafından açıklandı.

LBT tarafından yapılan açıklamada, 45 yıl boyunca sadece tiyatro oyunları sahnelemekle kalınmadığı, aynı zamanda toplumsal belleğe, kültürel üretime ve sanat aracılığıyla düşünmeye katkı sağlandığı vurgulandı. Yazılı açıklamada, tiyatronun yalnızca bir anlatım aracı değil, aynı zamanda anlamaya, sorgulamaya ve değişime alan açan bir sanat olduğu belirtilirken, “Her yeni sezonda, her yeni oyunumuzda insanı daha çok dinledik, daha çok anladık” denildi.

Tiyatronun kuruluş manifestosunda yer alan “Umut Yolu” kavramına atıf yapılarak, bu yolun 45 yıldır sürdürüldüğü kaydedildi. Aynı açıklamada, “Tiyatro insan kalmakta direnmektir” ifadesiyle sanata yüklenen anlam dikkat çekti.

45 yıllık süreçte yaşanan toplumsal değişimlere de değinilen açıklamada, LBT'nin bu dönüşüm sürecine tanıklık ettiği ve oyunlarında bunu sahneye taşıdığı ifade edildi.

"Seyirciyle kurulan bağ sürdü"

LBT, bugüne kadar sahnelediği oyunlarla üç kuşağa hitap ettiklerini, seyirciyle kurulan ilişkinin ise zamanla daha da güçlendiğini belirtti. “Gözlerin birbirinden uzaklaştığı bir çağda, sahne göz göze gelmenin en hakiki yeridir” sözleriyle tiyatronun önemine dikkat çekildi. Açıklamanın sonunda, LBT’nin kuruluşundan bugüne yanında olan tüm seyircilere teşekkür edildi. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 45. yılı kapsamında sezon boyunca çeşitli etkinlikler ve yeni oyunlarla yoluna devam etmesi bekleniyor.