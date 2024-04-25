Serap ŞAHİN

Lefke‘ye bağlı Gaziveren bölgesinde adeta inşaat patlaması yaşanıyor; sahil kenarlarından yüksek katlı inşaat projeleri yükseliyor... YENİDÜZEN’e konuşan bölgedeki sivil toplum örgütleri, süreci şöyle özetliyor: “Lefke’de yeni bir İskele yaratılıyor.”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan ilgililer; bölgenin yeterli alt yapısı olmadığını vurguladı, inşaatların çevre ve tarım alanlarıyla ilgili tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek Lefke İmar Planı’nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş; İskele bölgesinde yapılan hatalardan ders çıkarılmadığına işaret ederek, bin kişilik küçük bir köyde bu şekilde büyümenin mantığa uygun olmadığının altını çizdi. Yapılaşma ve betonlaşma ile dikey gelişmenin, gelişim olmadığını belirten Karlıtaş, “Bizim gelişim anlayışımız çevreyi, doğayı, insanı, ülkenin doğal kaynaklarını düşünen sürdürülebilir bir gelişim şeklindedir” dedi. Bölgedeki gidişatın çok kötü olduğuna işaret eden Karlıtaş, “Buna artık yeter denilmesi gerekiyor” dedi. Karlıtaş, gelecekte bu tarz plansız yapılaşmanın büyük bir risk oluşturacağını belirterek, Lefke İmar Planı’nın 1 yıldan fazladır bekletildiğini, planın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

“Lefke bölgesinde yeni bir İskele yaratılıyor” diyen Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi Çakmak da, Lefke İmar Planı’na dikkat çekti, 2 yıldır yürürlüğe girmemesinden dolayı bu sorunların büyüdüğünü söyledi.

“Çevre ve Tanıtma Derneği olarak kalkınmaya ve gelişime karşı değiliz. Fakat planlı ve sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olacağını düşünüyoruz” diyen Çakmak, bölgede yapılan yatırımların geleceği tehdit ettiğini belirtti.

“Deniz kenarında nasıl bir altyapı olacak?” sorusunu soran Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Eski Başkanı Ahmet Hızlı ise şu andaki yapılaşmayı bölgenin alt yapısının kaldırmayacağını belirtti, denizin yakının septik kuyular kazılmasının ne kadar doğru olduğunu sordu. Hızlı, “Bütün o atık büyük ihtimalle denize boşaltılacak” diyen Hızlı nüfusun artması ile başka sıkıntılar yaşanacağını ve çevreye etkisinin büyük olacağını kaydetti.

Gaziveren bölgesindeki inşaat projeleri ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da bölgenin inşaat patlaması için yeterli alt yapıya sahip olmadığını söyledi, “Önemli olan denetiminin yapılıp, projelerin doğru uygulanmasını sağlamaktır” dedi.

Kaya, Lefke Belediyesi olarak Şehir Planlama Dairesi ile birlikte Lefke İmar Planı’nı hazırladıklarını ve 2 yıldır bakanlıkta beklediğini belirterek “Her şeyin hazır olmasına rağmen 2 yıldır bekliyor. Lefke İmar Planı yürürlükte olsaydı, bu yapılaşma onun koşullarında oluşturulacaktı. Ancak şu an Fasıl 96 koşullarında oluşuyor” dedi.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş

“İskele bölgesinde yapılan hatalardan ders çıkarılmadığını görüyoruz”

Gaziveren bölgesinde inceleme yaptıklarını kaydeden Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, durumun iç açıcı olmadığını vurguladı. İstatistiklere göre 2011 yılında Gaziveren nüfusunun bin dolaylarında olduğuna işaret eden Karlıtaş, “Verilen inşaat izinlerine rakamsal olarak baktığımızda, resmi anlamda öğrenebildiğimiz kadarıyla buradaki projeler bittiği zaman 15 bin konuta çıkacak. 15 bin konut demek 25-30 bin civarında yeni bir nüfus demek” ifadelerini kullandı.

Bin kişilik küçük bir köyde bu şekilde bir büyümenin mantığa uygun olmadığının altını çizen Karlıtaş,

“İskele bölgesinde yapılan hatalardan ders çıkarılmadığını görüyoruz. YeniBoğaziçi'nde yapılan hatalardan ders çıkarılmadığını görüyoruz. Ciddi anlamda bir yapılaşma var” dedi.

“Buna artık yeter denilmesi gerekiyor”

Yapılaşma ve betonlaşma ile dikey gelişmenin gelişim olmadığını belirten Hasan Karlıtaş, “Bizim gelişim anlayışımız çevreyi, doğayı, insanı, ülkenin doğal kaynaklarını düşünen sürdürülebilir bir gelişim şeklindedir” ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki gidişatın çok kötü olduğuna işaret eden Karlıtaş, “Buna artık yeter denilmesi gerekiyor” dedi. Gelecekte bu tarz plansız yapılaşmanın büyük bir risk oluşturacağına vurgu yapan Karlıtaş,

Lefke İmar Planı’nın 1 yıldan fazladır bekletildiğini belirterek, planın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini söyledi. “Bütün Kıbrıs'ın bir imar planı ve bir plan çerçevesinde gelişmesi gerekiyor. Ne yazık ki bu gidişattan geri gelmeyecek birçok değeri kaybettik” diyen Karlıtaş sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kayıpların geri doldurulması mümkün değildir. Çok vahim durumdadır. Oradaki sahil şeridinde tutunuz da, oradaki yapılaşma örneği dip dibe 33 katlı binalar, çok dikey yapılaşmalar var. Orada ciddi inşaat sıkışıklığı var. Bu gidişat, gidişat değildir. Gelişmişlik sadece yapılaşma, betonlaşma ve parasal kriterlerle ölçülemez. Planlı çevre, planlı turizm, nefes alınacak yeşil alanlar, Kıbrıs karakterini koruyan gelişim, demografik yapı insanların yaşam alanlarına dokunacak gelişimler, çevre dostu, kültür dostu, tarih dostu bir gelişim öngörülmesi gerekiyor. Aksi halde birçoğunun yabancılara ait bu şirketlerin yapılaşmaları, getireceği nüfus, ekonomik ve alt yapı kaynaklarını berhava edecek elektrik su kanalizasyon çevre alanlarının düşünülmemesi gibi sıkıntılar gelecek nesilleri çok olumsuz etkileyecektir.”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi Çakmak

“Lefke bölgesinde yeni bir İskele yaratılıyor”

“Tüm ülke genelinde olduğu gibi buradaki altyapı da, bu inşaatların yapılması için yeterli değildir” diyen Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi Çakmak, “Lefke bölgesinde yeni bir İskele yaratılıyor” ifadesini kullandı.

Lefke İmar Planı’nın iki yıldır yürürlüğe girmemesinden dolayı sorunların oluştuğunu kaydeden Çakmak, birçok şirketin ve yabancı yatırımcının bölgede inşaat planladığını ve raporları hazırladıklarını söyledi.

“Çevre ve Tanıtma Derneği olarak kalkınmaya ve gelişime karşı değiliz. Fakat planlı ve sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olacağını düşünüyoruz” diyen Çakmak, bölgede yapılan yatırımların geleceği tehdit ettiğini belirtti.

“Cittaslow unvanı taşıyan bu kentin, altyapısı hazırlanmadan fasıl 96 ile gelişime açık olarak tutulması açıkçası bizi üzüyor” diyen Çakmak, sadece deniz kenarındaki alanların kaybının ötesinde tarım arazilerini de imar planının yürürlüğe girmemesinin tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Lefke ilçe sınırları içerisinde kanalizasyon sisteminin olmadığını vurgulayan Münevver Ebedi Çakmak,

“Deniz kenarına yapılan bu kadar çok inşaatın kendi arıtma sistemlerinin ne kadar çalışacağı, buradan çıkacak olan atık sunun nereye gideceği, sonrasında yeterli içme suyu kaynaklarına sahip olup olmadıkları da ayrıca sorgulanması gereken noktalardır” şeklinde konuştu.

Türkiye'den gelen suyun henüz Lefke'de kullanılmadığına işaret eden Çakmak, Lefke’nin kendi yeraltı kaynaklarıyla, kendi su kaynaklarını karşılayan bir bölge olduğunu, tüm bu eksiklikler masada dururken bu şekilde hızlı büyümenin bölgeyi geriye götüreceğini söyledi.

Çakmak sözlerine şöyle devam etti:

“İskele’de şu anda yaşanan nüfus ve kültür değişimi bunun da bir örneğidir. Eğitim alt yapımız şu anda bunu kaldırabilecek mi? Hayır kaldıramayacak. Hastanemiz yok. Sadece Cengiz Topel Hastanesi ikinci basamak sağlık hizmetlerini veriyor. Yeterli alt yapısı ve kapasitesi yoktur. Tüm bunlar ortadayken bu şekilde gelişmenin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Sadece konut sayısı olarak bakmaktansa bir adım ilerisinin sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.”

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Eski Başkanı Ahmet Hızlı

“Deniz kenarında nasıl bir altyapı olacak?”

Gaziveren bölgesinin alt yapısının şu andaki yapılaşmaya yeterli olmadığına işaret eden Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Eski Başkanı Ahmet Hızlı, “Deniz kenarında nasıl bir altyapı olacak?” sorusunu sordu.

Kanalizasyon sistemi olursa ve atık suların denizin uzağında bir yere gönderilirse doğru bir altyapı olabileceğini belirten Hızlı, “Şu anda denizin yakınında septik kuyular kazılması zaten ne kadar doğrudur? İddia edilen o bölge kumluktur. Kumluk alan suyu geçirgendir. Temizlemeden geçirilir. Yani bütün o atık büyük ihtimalle denize boşaltılacak” ifadelerini kullandı.

“Çevrenin dışında deprem var. Deprem tüzüğüne uygun mu? Sahilde yakın bir yer olduğundan dolayı da yer etüdü yapıldı mı? Temeller uygun yapıldı mı? Bunlar hep böyle bir Büyük soru işaretidir” diyen Hızlı, nüfusun artması ile başka sıkıntılar yaşanacağını belirtti, çevreye etkisinin büyük olacağını kaydetti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya

“Lefke İmar Planı yürürlükte olsaydı, bu yapılaşma onun koşullarında oluşturulacaktı”

Gaziveren bölgesindeki inşaat projeleri ile ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, 15 bin konut izni verilmediğini henüz projelendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Sayının henüz netleşmediğini ifade eden Kaya, Gaziveren bölgesinin inşaat patlaması için yeterli alt yapıya sahip olmadığını kaydetti.

Bölgedeki projelerin büyük olduğuna dikkat çeken Kaya, uygulama aşamasında denetimin yapılması gerektiğini kaydetti, “Önemli olan denetiminin yapılıp, projelerin doğru uygulanmasını sağlamaktır” dedi.

Kaya, Lefke Belediyesi olarak Şehir Planlama Dairesi ile birlikte Lefke İmar Planı’nı hazırladıklarını ve 2 yıldır bakanlıkta beklediğini belirterek “Her şeyin hazır olmasına rağmen 2 yıldır bekliyor. Lefke İmar Planı yürürlükte olsaydı, bu yapılaşma onun koşullarında oluşturulacaktı. Ancak şu an Fasıl 96 koşullarında oluşuyor” dedi.

Alt yapının yeterli olmadığını yineleyen Kaya, “Mümkün mertebe takibini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.