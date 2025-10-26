Lefke’de tamir ettiği otobüsün altında kaldı
Lefke’de, arızalanan otobüsü tamir etmeye çalışan 38 yaşındaki Safa Alaçam, krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak yaralandı.
Olay, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 19.30 sıralarında Şehit Ruzin Osman Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında arızalandığı için park edilen otobüsü kaldırmak amacıyla altına kriko yerleştiren Alaçam, krikonun kaymasıyla aracın ayaklarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
