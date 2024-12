“Led Zeppelin” Belgesel Oluyor!

"Becoming Led Zeppelin", efsanevi İngiliz rock grubu Led Zeppelin'in kökenlerini ve yükselişini konu alan bir belgesel ve 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Bu yılın başında filmi satın alan Sony Picture Classics "Becoming Led Zeppelin"i 7 Şubat'ta yalnızca Imax formatında vizyona sokmayı planlıyor. "Becoming Led Zeppelin" grubun kökenlerini, daha önce görülmemiş görüntüler ve grubun oldukça özel olan üyelerinin yorumlarıyla inceliyor. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones ve John Bonham'dan oluşan bu ünlü grubun "hibrit bir belgesel-konser" filmi olarak tanımlanan yapımda, Led Zeppelin'in ilk turnelerinden nadir ve daha önce hiç gösterilmeyen performansları da yer alacak. Filmin ismiyle de uyumlu bir şekilde "Becoming Led Zeppelin" grubun tüm kariyerini değil; 1960'larda grubun ilk oluşum aşamalarını ele alıyor. Belgeselin "Led Zeppelin’in kendi sözleriyle anlatıldığı ve grubun onayladığı ilk resmi film olduğu" belirtiliyor.

“28 Years Later” Fragmanı Yayınlandı

Tüm zamanların en sevilen zombi filmleri arasında yer alan 28 Days Later ve 28 Weeks Later, yıllar sonra yeni bir devam filmine kavuşuyor. 28 Days Later'a imza atan orijinal ekibi yeniden bir araya getiren 28 Years Later, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak. 20 Haziran 2025'te gösterime girecek olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony Pictures, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı. Adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçen 28 Years Later'ın başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O'Connell yer alıyor. 28 Days Later'ın başrol oyuncu olan Cillian Murphy, filmde küçük bir role sahip olacak.

Harry Potter’ın Çekimleri 2025 Yazında Başlıyor

HBO imzalı "Harry Potter" dizisi için hazırlıklar sürüyor. Oyuncu seçimleri devam eden dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Hollywood Reporter'da yer alan habere göre; projenin başında yer alan Francesca Gardiner ve Mark Mylod, dizinin çekimlerine 2025 yazında başlanacağını açıkladı. Dizinin çekimleri, daha önce Harry Potter filmlerinin de çekildiği Leavesden Stüdyoları'nda gerçekleşecek. Dizinin 7 sezon sürmesi ve her sezonun bir kitabı konu alması planlanıyor.