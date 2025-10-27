LBO’nun Latin Şarkıları Konseri ile Latin ritimleri Surlariçi’nde yankılanacak

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın tüm yıla yayılan halka açık ücretsiz konserleri bu kez de 30 Ekim Perşembe gecesi Rüstem Kitabevi’nde yer alacak Latin Şarkıları Konseri ile sürüyor.

Latin ritimlerinin başkent Lefkoşa’nın Surlariçi’ni saracağı Latin Şarkıları konserinde Arkın Sayar solist olarak sahnedeki yerini alacak.

Her konseri büyük bir beğeni ile takip edilen Lefkoşa Belediye Orkestrası, 30 Ekim Perşembe saat 20:30’dan itibaren Rüstem Kitabevi’nde müzikseverlere yine unutulmaz bir gece yaşatacak.