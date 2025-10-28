LBO Halk Müziği Korosu yeni sezon kayıtlarını başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde faaliyet gösteren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, 2025–2026 sezonu için kayıt kabul etmeye başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlediği konserlerle halk müziği severlerin büyük beğenisini kazanan koro, yeni dönem çalışmalarını Göçmenköy Sanat Parkı’ndaki Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında sürdürecek.

Yeni sezon çalışmaları, koro şefi ve eğitmen Hasibe Aksaç yönetiminde, her pazartesi 19.00–21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sezonun ilk çalışması ise 3 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Müziğe gönül veren ve koro çalışmalarına katılmak isteyenler, 0392 223 9825 veya 0533 844 0479 numaralı telefonlardan ya da www.lefkosabelediyeorkestrasi.com adresinden detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabilir.