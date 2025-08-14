Larnakalılar Derneği’nden, İskele Belediye Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür

Larnakalılar Derneği, hem derneklerine sunduğu destek hem de 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Larnakalılar Gecesi’ne verdiği katkılardan dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Larnakalıların birlik ve beraberliğine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na şükranlarını sundu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Larnakalılar Derneği’nin kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Menteşoğlu: “Etkinliğimizin başarıyla gerçekleşmesinde katkınız büyük”

Zarifşen Menteşoğlu başkanlığındaki Larnakalılar Derneği, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yönetim Kurulu’ndan İlker Züğürt, Süheyla Mitsadalı, Yılmaz Öztürk, Mehmet Züğürt ve Ramadan Karabiber’in eşlik ettiği başkan Zarifşen Menteşoğlu ziyarette konuşmasına 53. Geleneksel İskele Festivali’nin açılışından hemen sonra sağlık sorunlar yaşayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Menteşoğlu ayrıca Larnakalılar Gecesi’nin her yıl büyük bir ilgiyle karşılandığını ve Kıbrıs kültürünün yaşatılması açısından önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekti, bu yıl da etkinliğin başarıyla gerçekleşmesinde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun katkılarının büyük olduğunu ifade etti. Menteşoğlu ayrıca hem festivale sağlanan destek hem de Larnakalıların birlik ve beraberliğine verdiği önem dolayısıyla Başkan Sadıkoğlu’na şükranlarını sundu.

Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Larnakalılar Derneği’nin kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, bu anlamlı teşekkür için dernek yönetimine teşekkür etti. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında gerçekleştirilen Larnakalılar Gecesi’nin geçmişle bugün arasında köprü kuran anlamlı bir etkinlik olduğuna da dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu böyle etkinliklerde belediye olarak elimizden gelen desteği vermek bizim için bir görevdir dedi.