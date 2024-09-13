Larkos Larku: “Hakan Fidan, Türkiye dış politikasında kaybedilenleri geri kazanmaya çalışıyor...”

Larkos Larku

(Konuk Yazar)

Ünlü Kıbrıslı Rum gazeteci-yazar Larkos Larku, sosyal medya paylaşımında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türkiye dış politikasında kaybedilenleri geri kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Larkos Larku, paylaşımında özetle şu noktalara dikkat çekti:

“... Bugün Kahire’de Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği toplantısına katılarak konuşma yapacak. Yıllardır Türkiye, aralarındaki soğukluk nedeniyle davet edilmiyordu buraya. Arap Birliği, bir bütünün parçasıdır. Bu dönemde Türk dış politika hareketlerinin bir özeti, Dışişleri Bakanı Fidan’ın damgasını taşımaktadır:

Hakan Fidan 7 Eylül’de Kosova’ya gitti. Orada, “Kosova’nın bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda daha geniş tanınma çabalarına tam destek” beyan etti. Sisi’nin Türkiye’ye ziyaretinin zeminini hazırladı – haftalar önce Hakan Fidan kendisi bizzat Kahire’ye giderek liderlerin gündemi için hazırlıklarda bulundu. 28 Ağustos’ta AB Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Ağustos başlarında Ankara’da Somali ve Etiyopya’nın Dışişleri Bakanları’nı kabul etti, amaç bu iki Afrika ülkesi arasındaki sınır anlaşmazlıklarında arabuluculuk etmekti. Aynı ay içerisinde kendi ülkesnin savunma bakanıyla birlikte Irak’ın dışişleri ve savunma bakanlarıyla PKK’ya karşı ortak eylem için Irak topraklarında iki koordinasyon merkezi kurulmasına ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladı. Ermenistan-Azerbaycan görüşmelerinde önemli bir rol. Türkiye, Bakü’den bir barış anlaşması imzalanmasıyla ilgili ilerleme olduğu yönünde mesaj alıyor ve bazı adımlar atıyor. Bu arada Türkiye ile Ermenistan arasında kendi aralarındaki sınır kapılarının açılması için müzakereler sürdürülmekteydi... Bir diğer nokta, Ankara ile Şam arasındaki sorunlu ilişkilerle ilgili olarak Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Esad’ı Ankara’ya davet ettiğini belirtti ve bunun gerekçesini şöyle ortaya koydu: “İsrail’in politikaları nedeniyle Lübnan ve Suriye’yle ilişkilerimizi iyileştirmeliyiz...” Bunun manası da, “Bu ilişkilerin geliştirilmesi sizin yararınızadır” demekti. Esad bunu geciktiriyor ancak çok fazla opsiyonu da yok bu konuda... En önemlisi: Sputnik Haber Ajansı 8 Eylül’de “BRICS’in (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Türkiye’nin adaylığına olumlu gözle bakacaklarını, IMF’nin Türkiye’nin gezegende en büyük 17nci ekonomiye sahip olduğunu” bildirdi. Sputnik Haber Ajansı ayrıca “Türkiye’nin 2023’te gayrısafi milli hasılasının 1 trilyon dolardan fazla olduğunun tahmin edildiğini” de bildirdi. Avrupa’nın Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varheli, Budapeşte’de 8nci maddenin bir türevi olarak “Avrupa-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinde iyimserlik” belirtti ve bunun “yeniden canlandırılması”ndan söz ederek “28 Ağustos’ta Gimniç’te Türkiye Dışişleri Bakanı’yla yaptığı görüşmelerden olumlu bir etki aldığını” kaydetti.

Saydığım tüm bu noktalar üç şeyi gösteriyor: Birinci ya Erdoğan ile Davutoğlu birlikte, ya da Erdoğan tek başına çeşitli alanlarda Türk diplomasisini özellikle Ortadoğu’da bir çıkmaza sürükledi. İkincisi, şimdiki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, o günlerde MİT başkanı olarak Çavuşoğlu’nun altında çalışmış, Çavuşoğlu’nun ziyaretlerine hazırlık için zemini hazırlamıştı, bu nedenle konulara hakimdir. Erdoğan, Çavuşoğlu’nu görevden alarak yerine 15 ay önce Fidan’ı getirdi. Bu aylar içerisinde Hakan Fidan, Mevlut Çavuşoğlu’nun 2014-2023 yılları arasında onca yıl boyunca başaramadıklarını başardı. Üçüncü nokta ise BRİCS ve AB’nin kendi kendini izahıdır – bu da Türk diplomasisinin tüm varolan yolları açmak için tüm varolan tekneleri iteleyerek dönüşüm geçirebilme yeteneğini gösterir... Kıbrıs’ın ise tek bir cankurtaran salı vardır, o da Guterres çerçevesi ve çözümdür... Bu cankurtaran salını batırmamak, “uzmanlık” gerektirir!”

LARKOS LARKU KİMDİR?

Larkos Larku, Kıbrıs’ta Lisi köyünde dünyaya geldi. Bizans ve Modern Yunan Araştırmaları alanında Atina’da Felsefe Fakültesi’nden mezun oldu. “Morning News” adlı haftalık gazetenin 1991-93 yılları arasında editörlüğünü yaptı. “TA NEA”, FİLELEFTHEROS ve POLITIS gazetelerinde makaleleri yayımlandı. Halen “KATHIMERINI” gazetesinde ve elektronik medya www.metarithmisi.gr sitesinde yazıyor.

1986 yılında “Modern Türkiye’de ideoloji ve politika” başlıklı kitabı yayımlandı. 2001 yılında “Kıbrıs toplumunun yenilenmesi ve modernizasyonu – yeni bir politika için öneriler” başlıklı kitabı yayımlandı. Başka ortak kitaplara da makaleleriyle katkıda bulundu. Kitapları elektronik formatta kendi internet sitesinde yayındadır.

Atina’da bir dönem Kıbrıslı Bilim İnsanları Örgütü’nün Genel Sekreterliği’ni yaptı.

2011 yılına kadar OPEK örgütünün (Toplumun Modernleştirilmesi Grubu) Başkanı olarak görev yaptı.

2011-2018 yılları arasında Kıbrıs Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

İnternet sitesi şu adrestedir:

www.larkoslarkou.org.cy

(Larkos Larku’nun yazısının çevirisi: YENİDÜZEN).