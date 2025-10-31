Lapta–Alsancak–Çamlıbel Belediyesi 5 Kasım’da sokağa iniyor

Lapta–Alsancak–Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, üç yılı aşkın süredir tamamlanamayan Alsancak–Lapta Çevre Yolu çalışmaları nedeniyle 5 Kasım Çarşamba günü sabah 08.00’de eylem düzenleneceğini açıkladı.

Belediye Meclisi kararıyla alınan eylem kararının, hem uzun süredir bitmeyen yolun tamamlanmasını talep etmek hem de bölge halkının yaşadığı sorunları kamuoyuna duyurmak amacı taşıdığını belirten Ataser, “Sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm halkımızı, bölgedeki esnafı ve bu yolu kullanan vatandaşlarımızı bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz” dedi.

Ataser, yol çalışmalarının aradan geçen üç yıla rağmen hâlâ tamamlanamamasının bölge halkını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Hem çalışmaların durması, hem eksiklerin tamamlanmaması hem de yanlışların düzeltilmemesi nedeniyle artık sesimizi duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dayanışma çağrısını yineleyen Belediye Başkanı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm halkımız bizimle tek yürek olsun, tek ses olsun. Birlikte güçlüyüz.