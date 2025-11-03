Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na anlamlı destek

Toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na güçlü bir kurumsal katkı sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell, yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında tüm çalışanlarına ücretsiz meme kanseri tarama hakkı tanıdı. Birinci derece yakınlarının da bu hizmetten faydalanabilmesi için özel bir hastane ile kapsamlı bir sağlık protokolü oluşturuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Meme kanseri gibi erken teşhisle önlenebilir bir hastalık konusunda farkındalık yaratmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Sağlık alanındaki bu iş birliği ile sadece şirket içinde değil, aileleriyle birlikte daha geniş bir etki alanı oluşturmayı hedefledik.”

Uygulamadan faydalanan çalışanlar, memnuniyetlerini dile getirerek şirketin sosyal sorumluluk vizyonuna duydukları güveni bir kez daha ifade etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell, sağlıklı bir toplum ve bilinçli bireyler hedefiyle sağlık alanındaki farkındalık projelerine önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor.