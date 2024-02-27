Kurumsal Web Tasarım Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli?

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Kurumsal web tasarım, işletmelere ve kuruluşlara özel olarak tasarlanmış web sitelerinin oluşturulması ve tasarlanması sürecini ifade eder. Yalnızca marka kimliğini yansıtmayan, aynı zamanda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan bir web sitesinin stratejik planlanmasını, düzenini ve uygulanmasını içerir. Kurumsal tasarım, şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve değerlerini hedef kitlelerine etkili bir şekilde aktarmalarına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Web Tasarım Yapım Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurumsal tasarım söz konusu olduğunda başarılı bir sonuç elde etmek için dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır:

Web Tasarım Firmasının Tanınması

Başarılı bir kurumsal web sitesi için doğru web tasarım şirketini seçmek çok önemlidir. Kanıtlanmış bir geçmişe sahip, kurumsal web sitesi tasarımında uzmanlığa ve önceki çalışmalarını sergileyen bir portföye sahip bir şirket arayın. Saygın bir web tasarım ajansı seçerek kurumsal web sitenizin en yüksek standartlarda oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Web Sitesinin Yazılımı

Kurumsal web sitesini oluşturmak ve yönetmek için kullanılan yazılım önemlidir. Hazır web sitesi paketleri Kullanıcı dostu, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir bir içerik yönetim sistemini (CMS) tercih edin. Bu, işletmeniz büyüdükçe web sitenizi kolayca güncellemenize ve genişletmenize olanak tanır.

Sadelik ve Anlaşılırlık

Kurumsal bir web sitesi görsel olarak çekici ve gezinmesi kolay olmalıdır. Basitlik ve anlaşılırlık, etkili web tasarımının temel unsurlarıdır. Karmaşık düzenlerden ve kafa karıştırıcı gezinme menülerinden kaçının. Bunun yerine, kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgileri zahmetsizce bulmalarını sağlayan temiz ve sezgisel bir arayüz oluşturmaya odaklanın.

Kurumsal Web Tasarım: Hedef kitle

Kurumsal web site tasarımında hedef kitlenizi anlamak çok önemlidir. Hedef müşterilerinizin tercihlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek için kapsamlı bir pazar araştırması yapın. Web sitenizin tasarımını, içeriğini ve işlevselliğini hedef kitlenizin özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirerek kullanıcı etkileşimini artırabilir ve dönüşümleri artırabilirsiniz.

Kurumsal Dil

Kurumsal dilin kullanımındaki tutarlılık, tutarlı bir marka kimliği yaratmak için hayati öneme sahiptir. Web sitesinde kullanılan üslup, stil ve dilin şirketinizin değerleri ve marka kişiliğiyle uyumlu olduğundan emin olun. Bu, güçlü bir marka imajı oluşturmanıza ve hedef kitleniz arasında güveni artırmanıza yardımcı olacaktır.

Orijinal İçerik

İçerik, kurumsal site tasarımında çok önemli bir rol oynar. Orijinal, bilgilendirici ve ilgi çekici içerik oluşturmak, ziyaretçileri çekmek ve elde tutmak için çok önemlidir. Hedef kitlenizin ilgisini çekmek ve onları web sitenizi daha fazla keşfetmeye teşvik etmek için ilgi çekici görseller, iyi yazılmış metinler ve ilgili bilgileri ekleyin.

Web Sitesi Kurmak için Duyarlı Tasarım

Günümüzün mobilin hakim olduğu dünyasında duyarlı bir tasarıma sahip olmak zorunludur. Duyarlı bir web sitesi kurmak farklı ekran boyutlarına ve cihazlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda en iyi kullanıcı deneyimini sağlar. Bu, kullandıkları cihaz ne olursa olsun, web sitenizin tüm kullanıcılar için erişilebilir ve görsel olarak çekici kalmasını sağlar.

Yönetim Paneli

Kullanımı kolay bir yönetim paneline sahip olmak, kurumsal web sitenizi verimli bir şekilde yönetmek ve güncellemek için çok önemlidir. Kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan web sitenizin içeriğinde, düzeninde ve işlevselliğinde değişiklik yapmanıza olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir arka uç arayüzü sunan bir CMS arayın.

Sayfa Tasarımı

Kurumsal bir web sitesinin her sayfası, belirli bir amaca hizmet edecek şekilde stratejik olarak tasarlanmalıdır. Kullanıcılara web sitesi boyunca rehberlik etmek ve onları satın alma veya iletişim formu doldurma gibi istenen eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmek için bilgi akışını, görsel hiyerarşiyi ve harekete geçirici mesaj yerleşimini göz önünde bulundurun.

Kurumsal internet sitesinde neler olmalı?

Kurumsal bir web sitesi, işletmeyi etkili bir şekilde temsil eden ve ziyaretçilere değerli bilgiler sağlayan temel unsurları içermelidir. Bu unsurlar genellikle şunları içerir:

Hakkımızda: Şirketin geçmişini, misyonunu ve değerlerini öne çıkaran bir bölüm.

Ürünler/Hizmetler: Firmanın sunduğu ürün veya hizmetlere ilişkin detaylı bilgiler.

İletişim Bilgileri: Telefon numaraları, e-posta adresleri ve ofis adresleri gibi iletişim bilgileri.

Görüşler: Memnun müşterilerden veya müşterilerden gelen olumlu geri bildirimler.

Vaka Çalışmaları/Portfolyo: Önceki çalışmaları veya başarılı projeleri sergileme.

Blog/Haberler: Güncellemelerin, sektörle ilgili içgörülerin veya şirket haberlerinin paylaşıldığı bir bölüm.

Sosyal Medya Entegrasyonu: Çevrimiçi katılımı teşvik etmek için şirketin sosyal medya profillerine bağlantılar.

Harekete Geçirici Mesaj: Ziyaretçileri fiyat teklifi istemek veya bir bültene kaydolmak gibi belirli bir eylemde bulunmaya teşvik etmek.

Kurumsal web tasarım, işletmeler ve kuruluşlar için güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmada çok önemli bir rol oynar. Firmalar web tasarım bilinirliği, yazılım seçimi, basitlik, hedef kitle, kurumsal dil, özgün içerik, responsive tasarım, yönetim paneli ve sayfa tasarımı gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak markalarını etkili bir şekilde temsil eden ve hedef kitlelerinin ilgisini çeken bir web sitesi oluşturabilirler. İyi tasarlanmış bir kurumsal web sitesine yatırım yapmak, uzun vadeli başarı, güvenilirlik ve dijital ortamda büyüme için şarttır.

Ürününüze veya hizmetinize uygun bir e-ticaret web sitesi oluşturmak için bu kılavuzu inceleyelim.

E-ticaret sitesi nasıl kurulur? E Ticaret Sitesi Kurmak için Gerekenler Nelerdir?

Sitenize girmekten ürün satın almaya kadar, müşterinizin e-ticaret deneyimi keyifli ve sorunsuz olmalıdır. İşte bir e ticaret sitesinin nasıl oluşturulacağına dair bilinmesi gerekenler.

E-ticaret iş modelinizi tanımlayın

E Ticaret sitenizde ne satıyorsunuz? Ürünlerinizi daha çok kimler alır, kadınlar mı erkekler mi yoksa çocuklara mı hitap ediyorsunuz?

İş modelinizi tanımlayarak başlayın:

İşletmeden müşteriye (B2C): Bir işletmenin tüketicilere ürün veya hizmet sattığı en yaygın model.

İşletmeden işletmeye (B2B): İşletmeler, diğer işletmelere ürün veya hizmet satar.

Müşteriden müşteriye (C2C): Mal veya hizmet alışverişi yapmak ve satmak için tüketicileri birbirine bağlayan çevrimiçi pazar yerleri.

Müşteriden işletmeye (C2B): Bireyler mallarını veya hizmetlerini şirketlere satarlar.

Ve varsa, ürünlerinizi nasıl göndermeyi planladığınızı düşünün:

Doğrudan tüketiciye (D2C): Kendi ürünlerinizi toptancıların veya perakendecilerin yardımı olmadan doğrudan müşterilere satın.

Stoksuz satış: Müşterilerin envanteri ve paketlemeyi yöneten bir tedarikçiden satın alarak kredi kartı veya PayPal ile ödeme yapabilmesi için bir vitrin (web sitesi) oluşturun. Dropship işletmeleri başlamak için hızlı ve ucuzdur.

Toptan Satış: Ürünleri bir perakendeciden indirimli bir fiyatla toplu olarak satın alın.

Beyaz etiket: Bir distribütörden satın aldığınız jenerik bir ürünün üzerine adınızı ve markanızı yazın.

Özel etiket: Yalnızca sizin tarafınızdan satılacak bir ürün oluşturmak için bir üreticiyi işe alın.

Abonelik: Kolaylığa öncelik veren sadık müşterilere aylık veya haftalık olarak evcil hayvan maması veya taze sebze kutuları gibi ürünler sunun.

Bir e-ticaret platformu seçin

Ardından, web sitenizi barındırmak için bir e-ticaret platformu seçebilirsiniz (Amazon, Etsy, Trendyol… gibi). Dikkate alınması gereken üç popüler platform:

Web sitenizi özelleştirmeye başlayın

Zamanınız kısıtlıysa, sitenizi oluşturması için bir web geliştiricisi ile anlaşabilirsiniz, ancak bu genellikle kendi başınıza oluşturmaktan çok daha pahalıya mal olur.