“Kurultay ile taşların yerine oturması lazım”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin neden görevden alındığının açıklanması gerektiğini ifade eden UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, parti tabanında büyük bir çoğunluğun bir an önce kurultaya gidilmesini istediğini dile getirdi. Sucuoğlu; “Kurultay ile partinin önün açılması, taşların yerine oturması lazım”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasını eleştiren UBP’li Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu süreçte atılan adımın yanlış olduğunu ifade etti. YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, “Şu anda içinden geçtiğimiz bu süreçte zaman bana göre çok yanlış. Aşağıya doğru giden bir bulaş söz konusu, hiç zaman kaybedilmemesi gerek günlerden geçiyoruz ve bu durum sadece zaman kabı olacaktır. Zaman kritik bir zaman.” dedi.

Bu görev değişikliğinin nedeninin açıklanması gerektiğini savunan Sucuoğlu, “Ali bey (Ali Pilli) yorgun değilim diyor, bu görev değişikliğinin nedeni açıkça dile getirilmeli.” yorumunda bulundu.

Bu koşullarda en erken zamanda kurultayın yapılması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Kurultay ile partinin önün açılması, taşların yerine oturması lazım. Zaten bu içinde olduğumuz 2021 yılı kurultay yılıdır. Zaten bu kurultay Ekim sonuna kadar yapılmak zorundaydı.” dedi.

Parti tabanında da büyük çoğunluğun bir an önce kurultayın olması görüşünde olduğunu, bu yönde çok yoğun telefon talebi aldıklarını kaydeden Sucuoğlu, “Biz birçok partililerle dünden beridir görüşüyoruz, bütün taban kurultayın bir an önce yapılmasını zaruri olarak değerlendiriyor. En az 300, 400 telefon aldım, herkes bu düşüncede, yönetim de bunu bir an önce devreye koymalı” şeklinde konuştu.

“Adaylık herkesin hakkı ama aslolan partinin bütünlüğü”

Kurultaydaki adaylık konusuna ilişkin konuşmanın ise henüz erken olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Adaylık, herkesin yasal hakkıdır, önemli olan güzel bir yarışın olmasıdır. Partiye bütünlük kazandıracak bir yarış olmalı, ayrıştırma ve kutuplaşma olmaması gere, şu anda partinin ihtiyacı olan budur.” ifadelerini kullandı.