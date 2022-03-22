Kürşat: “Üretimde en önemli sorun girdi maliyetleri”

Ülke yangın yeriyken hükümetin ‘atama’ gailesi içinde olduğunu anlatan CTP Milletvekili Fide Kürşat, halkın yapılan zamlarla açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini ifade etti, hükümetin buna seyirci kaldığını savundu.

Üretimde en önemli sorunun girdi maliyetlerinin olduğunun altını çizen Kürşat, bu maliyetlerin her kalemde en az yüzde 100 ile 300 arası zam yapıldığını anlattı, üretim maliyetlerinin katlandığını dile getirdi.

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Meclis’te “Süt Sektöründe Son Durum ve Üretimde Planlama” konusuyla ilgili söz aldı.

Tarım sektöründe üreticilerin bazı girdileri ve devlet desteklerine ilişkin veriler paylaşan Kürşat, üretenlerin yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kürşat, entegre tarım bilgi sisteminin önemine değindi.

Kürşat, özetle şunları paylaştı:

“Üreticiler, bu dönemde sütün maliyetini bile alamıyor. Hayatta kalmaları zorlaşıyor. Arpaya %40 oranında zam gelmesi gündemde iken eylem açıklamasıyla bu ay sonuna dek rafa kaldırıldı. Girdi maliyetleri daha da artacak, süt fiyatlarına yansıtılıp, halkın alım gücüne darbe vuracak mı? Üreticiler ne zaman ödeneceğini bilemiyor.”

“Halkın süt ve süt ürünlerini tüketmesi artık lüks”

Süt ödemeleriyle ilgili son durum hakkında nasıl bir çalışma yapıldığını soran Kürşat, halkın süt ve süt ürünlerini tüketmesinin lüks durumuna geldiğini anlattı.

Üreticiye verilen desteklerin yıllar geçmesine karşın yerinde saydığını kaydeden Kürşat, bazı desteklerin hala 2020 yılındaki fiyatlarla sabit kaldığını anlattı.

Tarım Destek Bütçesi’nin hala açıklanmadığını ifade eden Kürşat, bu ve üretimle ilgili farklı konularla hükümetten bilgi talep etti.

Çeşitli çözüm önerileri de sunan Kürşat, acil olarak ileriye yönelik tarım politikalarının oluşturulması gerekliliğiyle konuşmasını sonlandırdı.

Oğuz: “Ek bütçede tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir olması için ‘hatırı sayılır’ bir iyileştirme yapılmalı”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, ek bütçede tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir olması için ‘hatırı sayılır’ bir iyileştirme yapılması gerektiğini kaydetti. Oğuz, “Ek bütçede tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir olması için ‘hatırı sayılır’ bir iyileştirme yapılmalı, bu aslında üretimde bir varoluş mücadelesi anlamına da geliyor” dedi.

Girdi maliyetlerinin ve yem fiyatlarının arttığını kaydeden Oğuz, tüm dünyada bunun böyle olduğunu savundu. Oğuz, “Pandemi döneminde bir damla sütü bile dökmedik, kullanarak ihraç ettik” dedi. Çeşitli eksiklikler olmasına rağmen, hükümetin ‘sektörü bitirdiniz eleştirilerini’ kabul etmediğinin altını çizen Oğuz, sektörde bir iyileştirme olduğunu anlattı.

Oğuz, “Biz de bu desteklerin ve teşviklerin arttırılmasını isteriz ama bütçe çerçevesinde elverdiğince süreci atlatmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.