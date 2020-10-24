İngiltere’de ‘Resim’ bölümünden mezun olan Mert Özyürekliler, okuduğu dönemde maddi sıkıntılar nedeniyle küçüklükten beri içinde olan ‘dikiş’ işine girişti. Elde tütün cüzdanı dikerek para kazanmaya başlayan genç girişimci, işini büyütmek için kendine bir dikiş makinesi aldı.

Hem okuyan hem de boş zamanlarında hayalindeki işi yapan Özyürekliler, kendi tasarımlarını internet üzerinden satışa sundu.

Kısa sürede adını duyuran genç Özyürekliler, mezun olduktan sonra pandemi nedeniyle ülkeye geri dönüş yaptı.

Diplomasını aldıktan sonra hayalindeki işin onu mutlu edeceğine karar veren Mert Özyürekliler, YENİDÜZEN’e konuştu.

Özyürekliler: “Kız işi dediler ben de içime attım”

Ailesinden uzakta eğitim alan Mert Özyürekliler, küçüklük hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Maddi sıkıntıların yanı sıra hayalini gerçekleştirmek için İngiltere’de hem okuyup hem çalışan Özyürekliler, kısa sürede adını duyurdu.

Kendi tasarladığı kıyafetleri dikerek internet üzerinden satışa sunan Özyürekliler, emeğinin karşılığını aldığı için çok mutlu.

Hayalini anlatan Özyürekliler, “Dikiş yapmaya İngiltere’deyken maddi sıkıntılardan dolayı başladım. Kıbrıs’a geldiğimde satabilmek için tütün cüzdanı yaparak, elde dikerek hayalimdeki işe adım attım. Bölümüm Ressamlık olmasına rağmen hem merakım hem da para kazanmanın iyi bir yolu olabileceğini düşünerek işi büyütmeye karar verip kendime bir dikiş makinesi aldım. İngiltere’de diktiklerimi internet üstünden satmaya başladıktan sonra Covid-19 dolayısıyla Kıbrıs’a dönmek durumunda kaldım, mezun olup buraya geldim. Küçüklükten beri nenelerimi dikiş yaparken izlemeyi çok severdim, ben de yapmak isterdim fakat çekinirdim, izin vermezlerdi, kız işidir derlerdi. Hep içimde kaldı, ben da diplomamı aldıktan sonra bu hayalimi gerçekleştirmenin beni mutlu edeceğini düşündüm. İlk başta işler yavaş başlasa da bir anda işler patladı ve şu an full time bir iş gibi yapmama sebep oldu” dedi.

“Ülkemizde yerli ve genç üreticiler olması çok önemli”

Diktiği her parçanın tek ve özel olmasının çok gurur verici olduğunu işin içinde çocuk işçiliği ve fabrikasyon olmamasının da kendini işe daha çok motive ettiğini kaydeden Mert Özyürekliler, “ İşin arka planındaki efor çok fazla olmasına rağmen diktiğim her parçanın özel, tek olması ve çocuk işçiliği ve fabrikasyon gibi durumların olmaması beni işe daha çok motive etti. Kıbrıs’ta bu işi yapmak, kendi başına 22 yaşında yeni mezun biri olarak bir marka başlatmak ne kadar zor olsa da yavaşça ve kararlı bir şekilde işimi yapmaya devam ediyorum. Bence Kıbrıs’ta yerli ve genç üreticilerin olması çok önemlidir” sözlerini kullandı.

Özyürekliler: “Küçük adamızda kendimize yeteriz”

Adalı olmanın verdiği büyük bir şansla ülkeye güzel bir şeyler katma hayalinin peşinden koştuğunu ifade eden Özyürekliler, ada insanına ‘ithal’ değil de ‘yerli’ bir şeyler katabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özyürekliler, “Bu işin benim için bir diğer güzel ve rahatlatıcı yanı da bu adaya ve insanına ithal olmayan, yerli bir şeyler katabilmektir. Küçük adamızda kendimize yetebileceğimizi hep düşündüm ve adalı bir genç olarak bunu insanımıza ve gençlerimize kanıtlamak benim için görev gibi bir şeydir. İşimin ideolojisi büyük ve kapitalist firmaları desteklemek ve “hızlı moda”yı desteklemektense birey olarak bu işi yapabilen insanları desteklemektir” dedi.