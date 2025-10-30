Küçük: “Erhan Arıklı ‘beyin sisi’ yaşıyor” / Arıklı: “Cehalet bağırır, bilgelik susar”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı arasında fiber konusu ile ilgili sosyal medya üzerinden başlayan tartışma giderek sertleşti.

Tartışma, Arıklı’nın Meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmada kullandığı “biz yapamayız, bilmiyoruz” ifadesine UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün tepki göstermesiyle başladı. Küçük, açıklamasında Arıklı’yı halkın yetkinliğini sorgulamakla suçlayarak, “Ülkemizin her alanında liyakat sahibi ve tecrübeli birçok değerli kişi vardır. Devlet yönetiyorsan önce halkına güveneceksin. Kimse kendi yetersizliğini herkesin yetersizliği veya bilgisizliği şeklinde yorumlama hakkına sahip değildir” ifadelerini kullandı ve Arıklı’yı sözlerini geri almaya davet etti.

Bu açıklamaya yanıt veren Erhan Arıklı ise sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Arıklı, “Benim cümlelerim çok açık, kayıtlarda da var. Dedim ki; ‘Bizim evden eve fiber projesi için ne bilgi ve tecrübemiz ne de sermayemiz var.’ Basın bu sözümü çarpıttı” dedi. Küçük’ün eleştirilerini sert bir dille reddeden Arıklı, “Derdin beni tahrik edip hükümetten ayrılmamı sağlamaksa, şundan emin ol kardeş, benden boşalacak olan bakanlığı sana yedirmezler. Boşa hayal kurma” ifadelerini kullandı.

Tartışma bununla da bitmedi. Küçük, Arıklı’ya yanıt olarak kısa bir paylaşım yaparak, “Sanırım Sn. Erhan Arıklı ‘beyin sisi’ yaşıyor” dedi.

Arıklı ise bu paylaşımın ardından doğrudan isim vermeden, imalı bir şekilde yeni bir gönderi paylaştı. Alıntıladığı sözlerde şu ifadeler yer aldı:

“Sokrat şöyle demiştir:

‘Bir eşek bana tekme atarsa, onu dava mı edeyim, şikâyet mi edeyim, yoksa tekme mi atayım?’

Mesele, tüm tartışmaları ve argümanları kazanmakla ilgili değildir, mesele enerjimizi hak edenleri seçmekle ilgilidir.

Cehalet bağırır, bilgelik susar.

Birinin sadece hakaretler ve gürültü sunacak bir şeyi olduğunda, en güçlü tepki sessizliktir.

Sadece çatışma arayan birinin seviyesine inmeyin. Gerçek zekâ kendini dayatmaya ihtiyaç duymaz, sadece parıldar.”