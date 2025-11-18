KTÖS, Lefke İstiklal İlkokulu'nda yarın greve gidiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lefke İstiklal İlkokulu'nda yarın 08.00 - 12.40 arasında greve gidiyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre "Grev amacımız çocukların hala daha konteynerde eğitim görürken, okul tadilatının nasıl yapılacağına hala daha karar verilememesidir. Yaşanan deprem sonrasında okul alanında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ciddi endişe yaşamıştır. Tekrar aynı kaosu yaşamamak adına ve sorunu çözme amacı ile Lefkeli velilerimizin Lefkoşa'da Başbakanlık önünde gerçekleştireceği eyleme

destek vereceğimizi belirtiriz" denildi.