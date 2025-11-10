Lefkoşa20 °C

  3. KTOEÖS yarın tüm okullarda grev yapacağını açıkladı
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın “Anayasa ve yasalara aykırı uygulamalar, tehdit, saldırı ve dayatmalar” gerekçesiyle tüm okullarda grev yapacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, saat 11.00’de sendikada toplanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na, oradan da Başbakanlığa yürüyeceklerini belirtti.

