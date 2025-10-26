KTOEÖS: “UBP-DP-YDP hükümetinin kayıtsız tavrını ve sendikamıza karşı sürdürdüğü saldırılarını paylaşacağız”

Lefkoşa28 °C

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın saat 10.00’da Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Eylem, açıklamasında eğitimde ve okullarda yaşanan sıkıntıları, bakanlığın ve UBP-DP-YDP hükümetinin kayıtsız, umarsız tavrını, nitelikli eğitim için mücadele veren öğretmenlere ve sendikaya karşı sürdürülen saldırıları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

