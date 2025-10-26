KTOEÖS: “UBP-DP-YDP hükümetinin kayıtsız tavrını ve sendikamıza karşı sürdürdüğü saldırılarını paylaşacağız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın saat 10.00’da Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Eylem, açıklamasında eğitimde ve okullarda yaşanan sıkıntıları, bakanlığın ve UBP-DP-YDP hükümetinin kayıtsız, umarsız tavrını, nitelikli eğitim için mücadele veren öğretmenlere ve sendikaya karşı sürdürülen saldırıları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.