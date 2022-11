“Okullar açılalı bir ayı geçmesine rağmen, tamirat yapmamayı nasıl açıklarsınız?”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okullardaki altyapı sorunlarının devam ettiğini belirtti.

Sendika yaptığı yazılı açıklamada, “Okulların sınırları içerisinde kullanılmayan ve tehlike teşkil eden bina veya yapıların bulunması öğrencilerin can güvenliğini tehdit etmiyor mu?” sorusunu Eğitim Bakanı’na yönetti.

Açıklama şöyle:

KTOEÖS olarak 25/10/2022 tarihinde Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiğimiz eylem ve basın açıklamasının ardından, basın mensuplarına açıklama yapan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaz boyunca sendika olarak ortaya koyduğumuz okulların fiziki sorunları üzerine doğru olmayan açıklamalarda bulunmuş, “sendika olarak özellikle okulların kullanılmayan alanlarını fotoğraflayıp paylaştığımızı veya bazı okullarda bir yandan tamiratlar yapılırken, bir yandan da fotoğrafların çekildiğini” belirtmişti.

Eğitim Bakanına sormak istiyoruz:

• Okulların sınırları içerisinde kullanılmayan ve tehlike teşkil eden bina veya yapıların bulunması öğrencilerin can güvenliğini tehdit etmiyor mu?

• Okullardaki fiziki sorunların giderildiğini söylerken, gerçekten bunun takibini yaptınız mı?

• Bu söylemleri yapmak yerine, okullar açılalı bir ayı aşkın süre olmasına rağmen tehlike saçan okul binaların tamiratlarının tamamıyla yapılmamış olmasını nasıl açıklarsınız?

Geçtiğimiz Ağustos ayında fotoğraflarını paylaştığımız Erenköy Lisesi ve Doktor Fazıl Küçük Endüstri Liselerinde, paslı demirlerin göründüğü sütunların bunca zaman geçmesine rağmen hala daha aynı şekilde durduklarını, bu okul binalarında her an bir çökme olabileceğini ve öğrenci veya öğretmenlerin can güvenliklerinin olmadığını kamuoyu ile paylaşır, Eğitim Bakanına da kafa yorduğu konular (öğretmenlerin çalışma saatleri) ile eğitimi ileriye taşıyamayacağını, esas yapılması gerekenlere odaklanması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.