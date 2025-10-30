KTEZO: “Zamlarla iflas noktasına geldik”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, akaryakıt ve tüp gaz başta olmak üzere temel girdilere yapılan son zamların ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini belirterek hükümeti eleştirdi. Oda açıklamasında, mevcut ekonomik politikaların işyerlerinin kapanmasını, işsizliği ve borç yükünü artırdığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hükümet canımızı alma noktasına geldi. Bugünkü koşullar altında her zam, hayat pahalılığındaki her artış; işyerlerinin kapanmasında artış, işsizlikte, borçlarda, mahkemeye düşenlerin sayısında artış demektir.

Söz konusu olan akaryakıt, tüp gaz gibi temel girdi ve ürünlerde artış olduğu zaman bunun sonuçları daha da trajiktir. Bu zamlarla gıda enflasyonunda zaten 3. – 4. Sırada sayılan ülkemiz, 1. Sıraya doğru tırmanmaya başlayacak dolayısı ile alım gücü bitecek, yoksulluk artacak demektir.

Bugüne kadar maaş veya asgari ücret artışı ile sağlanan çözümler geride kaldı. Her uygulamanın fiyatlara yansımasından dolayı toplum güney ve kuzeye kaçıyor. Günün her saatinde oluşan kuyruklar km’yi buluyor. Bu da daha fazla borç ve ülkenin yaşanamaz hale gelmesi demektir.

Çağrımız çok açıktır. Zam çare değildir. Hayat pahalılığı taşınamaz bir noktaya geldi. Toptan iflasın kapıya dayanmasına az kaldı. Bu kadar acizlik çok fazla oldu. Bütçe açığını gerekçe olarak ileri sürenlerin öncelikle tepeden aşağıya doğru gidenlerle ilgili olarak kararlar üretmesi gerektiğini tekrar hatırlatırız.

Toplum ezim ezim ezilirken sefa sürenleri görmek istemiyoruz.”